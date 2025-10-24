Trpí agresívnym sadizmom, na súde mlčal: Mladík dostal za vraždu dvoch predavačiek 9-ročný trest. Jeho čin šokoval verejnosť

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Podľa sudcu uviedol, že najradšej hral Call of Duty a podobné strieľacie hry.

Za dvojnásobnú vraždu dvoch predavačiek v Hradci Králové z februára tohto roka uložil súd 17-ročnému mladíkovi trest deväť rokov väzenia a umiestnenie v detenčnom ústave. Podľa znalcov trpí agresívnym sadizmom, čo je jeden z najzávažnejších typov sexuálnej deviácie. Vzhľadom na nízky vek mu hrozilo maximálne desaťročné väzenie.

V piatok to uviedol server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Okrem toho Krajský súd v Hradci Králové rozhodol, že mladík musí pozostalým zaplatiť škodu 19 miliónov korún (približne 780 000 eur).

Priebeh útoku v obchode

Server poukázal na to, že do 20. februára, keď k vraždám došlo, nevykazoval mladík žiadne známky správania, ktoré by pôsobili ako varovný signál. V tento deň prišiel do obchodu Action v Hradci Králové a nožom zaútočil na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov. Obe neskôr napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli. Na súde potom zaznelo, že ženy mali bodné rany na hlave, krku, trupe a horných končatinách.

Osobný profil a obdobie nečinnosti

Server iDNES.cz uviedol, že chlapec sa podľa sudcu učil za pekára, ale od septembra 2023 až do februára 2025 v podstate nič nerobil. Jeho matka s druhom ho opakovane vyzývali, aby si našiel nejakú prácu, ale on to odmietal s tvrdením, že do 18 rokov ho musia živiť. Čas trávil sledovaním televízie a hraním počítačových hier. Podľa sudcu uviedol, že najradšej hral Call of Duty a podobné strieľacie hry.

Sledoval tiež horory, pričom mu pri nich išlo podľa neho najmä o to, ako v nich ľudia zomierajú. Mladík mal podľa slov sudcu už od desiatich rokov myšlienky, že by mohol niekoho zabiť, pričom čím bol viac v strese a cítil problémy, tým boli tieto myšlienky intenzívnejšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac