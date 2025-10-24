Trpí agresívnym sadizmom, na súde mlčal: Mladík dostal za vraždu dvoch predavačiek 9-ročný trest. Jeho čin šokoval verejnosť

Za dvojnásobnú vraždu dvoch predavačiek v Hradci Králové z februára tohto roka uložil súd 17-ročnému mladíkovi trest deväť rokov väzenia a umiestnenie v detenčnom ústave. Podľa znalcov trpí agresívnym sadizmom, čo je jeden z najzávažnejších typov sexuálnej deviácie. Vzhľadom na nízky vek mu hrozilo maximálne desaťročné väzenie.
V piatok to uviedol server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Okrem toho Krajský súd v Hradci Králové rozhodol, že mladík musí pozostalým zaplatiť škodu 19 miliónov korún (približne 780 000 eur).
Priebeh útoku v obchode
Server poukázal na to, že do 20. februára, keď k vraždám došlo, nevykazoval mladík žiadne známky správania, ktoré by pôsobili ako varovný signál. V tento deň prišiel do obchodu Action v Hradci Králové a nožom zaútočil na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov. Obe neskôr napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli. Na súde potom zaznelo, že ženy mali bodné rany na hlave, krku, trupe a horných končatinách.
Osobný profil a obdobie nečinnosti
Server iDNES.cz uviedol, že chlapec sa podľa sudcu učil za pekára, ale od septembra 2023 až do februára 2025 v podstate nič nerobil. Jeho matka s druhom ho opakovane vyzývali, aby si našiel nejakú prácu, ale on to odmietal s tvrdením, že do 18 rokov ho musia živiť. Čas trávil sledovaním televízie a hraním počítačových hier. Podľa sudcu uviedol, že najradšej hral Call of Duty a podobné strieľacie hry.
Sledoval tiež horory, pričom mu pri nich išlo podľa neho najmä o to, ako v nich ľudia zomierajú. Mladík mal podľa slov sudcu už od desiatich rokov myšlienky, že by mohol niekoho zabiť, pričom čím bol viac v strese a cítil problémy, tým boli tieto myšlienky intenzívnejšie.
