Obrovský požiar v Moravskom Svätom Jáne bol uhasený: Došlo k výbuchu, požiar sa rozšíril na celú halu

Foto: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Roland Brožkovič
TASR
Pri zásahu bol nasadený aj hasičský robot Colossus.

Hasiči uhasili požiar haly konzervárne v obci Moravský Svätý Ján v okrese Senica, ku ktorému došlo vo štvrtok (5. 3.) večer okolo 18.00 h. Na miesto bude vyslaná expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu, ktorá bude zisťovať príčinu vzniku požiaru. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.

Podľa prvotných informácií došlo v objekte k výbuchu, po ktorom vznikol požiar, ktorý sa následne rozšíril na celú halu. „Po príchode prvých hasičských jednotiek začali hasiči s hasením požiaru a zároveň chránili okolité objekty. Počas zásahu prebiehalo aj meranie ovzdušia s cieľom zistiť prípadnú prítomnosť nebezpečných látok,“ ozrejmila.

Náročný zásah

Na mieste zriadili čerpacie stanovisko, z ktorého dopravovali hasiacu látku na požiarisko. Vytvorený bol aj riadiaci štáb koordinujúci priebeh zásahu. Pri zásahu nasadili aj hasičský robot Colossus, ktorý pomáhal pri hasiacich prácach v nebezpečnom prostredí. Situáciu na mieste monitorovali drony zabezpečujúce mobilnú komunikáciu a prieskum požiariska.

Pri udalosti sa nikto nezranil. Po ukončení zásahu vykonával nad požiariskom požiarny dozor Dobrovoľný hasičský zbor obce Moravský Svätý Ján. Na zásahu sa podieľali profesionálne hasičské jednotky zo Senice, z Kútov, Holíča, Trnavy, Bratislavy-Petržalky a Malaciek, ako aj zo Záchrannej brigády HaZZ Malacky. Pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí.

