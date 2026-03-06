Fico podržal Orbána: Zelenskyj sa maďarskému premiérovi vyhrážal. Ten náš mu posiela odkaz

Nina Malovcová
TASR
Fico sa postavil za maďarského premiéra.

Premiér SR Robert Fico vyjadril vo štvrtok plnú solidaritu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi v súvislosti s predchádzajúcimi vyjadreniami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ten vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu určenú Ukrajine, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali“. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár označil Zelenského výroky za odsúdeniahodné.

Fico hovorí o vydieraní a žiada reakciu EÚ

„Je neakceptovateľné, aby si myslel ukrajinský prezident Zelenskyj, že my sme jeho sluhovia, a musíme urobiť všetko, čo očakáva. My mu pomáhame vo všetkom. On, naopak, nám škodí. Spôsobil nám 500-miliónovú škodu pokiaľ ide o tranzitné poplatky pri plyne. Teraz zastavil ropu. Tvári sa, že ropovod je poškodený, hoci satelitné snímky jasne potvrdzujú, že to tak nie je,“ povedal Fico vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.

Zelenského odkaz Orbánovi zároveň Fico označil za „hrubé vydieranie“ a niečo, čo musíme všetci odmietnuť – bez ohľadu na to, že na Ukrajine je vojna. Slovenský premiér zároveň oficiálne požiadal najvyšších predstaviteľov Európskej únie vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, predsedu Európskej rady Antónia Costu a šéfky zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej, aby sa dištancovali od „nehoráznych vydieračských vyhlásení“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho „prekročil všetky červené čiary“.

Kritika zaznela aj zo strany ministra vnútra

„Ak bude takto ukrajinský prezident pokračovať, môže sa stať, že aj ďalšie členské štáty EÚ budú blokovať 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu,“ uviedol premiér SR. K Zelenského odkazu pre Orbána sa na Facebooku vyjadril aj minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, podľa ktorého sú „vyhrážky ukrajinského prezidenta smerom k premiérovi členského štátu Európskej únie Viktorovi Orbánovi absolútne za čiarou“.

Takéto výroky si podľa Šutaja Eštoka vyžadujú razantnú diplomatickú odpoveď celej Európskej únie. „Vyhrážky a nátlak nemajú byť v slovníku ani v činoch krajiny, ktorá sa usiluje o to, aby sa stala členskou krajinou Európskej únie. Slovensko bude vždy stáť na strane rozumu, suverenity štátov a vzájomného rešpektu. Nikto – nech je v akejkoľvek situácii – nemá právo zastrašovať lídrov krajín Európskej únie!“ napísal minister vnútra.

Šéf slovenskej diplomacie Blanár na Facebooku uviedol, že ukrajinský prezident svojím vyhrážaním sa maďarskému premiérovi zašiel príliš ďaleko. „Jeho vyhrážky násilím sú absolútne neakceptovateľné a odsúdeniahodné! Kto bude ďalší, ktorému sa bude prezident Zelenskyj takto vyhrážať?“ pýtal sa Blanár.

