Došlo k výbuchu: V Moravskom Svätom Jáne zasahujú hasiči, hala je v plameňoch

Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ.
Najnovšie články
