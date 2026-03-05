Došlo k výbuchu: V Moravskom Svätom Jáne zasahujú hasiči, hala je v plameňoch

Foto: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Petra Sušaninová
TASR
Zrejme došlo k výbuchu.

Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ.

