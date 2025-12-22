Obrovská tragédia v malej obci: Zranená dcéra volala políciu, jej rodičia zomreli. Na mieste zasahuje polícia

V obci Brunovce došlo v noci k tragédii. Podľa dostupných informácií muž zaútočil nožom na ženu, políciu kontaktovala ich dcéra.
Ako informujú TV Noviny, policajti na mieste našli ženu bez známok života, muž zomrel po prevoze do nemocnice, mal vážne zranenia. Zranenia mala aj ich dcéra, tú previezli do nemocnice. Polícia preveruje podozrenie z trestného činu vraždy. Na mieste zasahuje krajský policajný tím.
Správu aktualizujeme.
