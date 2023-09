Obrovská tragédia na svadbe: Požiar si vyžiadal vyše 100 obetí, budova zhorela ako fakľa

Požiar, ktorý vypukol počas svadobnej hostiny v severoirackom meste Hamdáníja v provincii Ninive, si vyžiadal najmenej 100 obetí na životoch a viac ako 150 zranených.

Agentúra AFP s odvolaním sa na irackú tlačovú agentúru INA v stredajšej správe napísala, že ide o predbežnú bilanciu požiaru. Hasiči v troskách budovy stále pátrajú po preživších alebo telách obetí.

🇮🇶Video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people, death toll continues to rise #iraqWeddingFire pic.twitter.com/ikjio6Gl28

— Attentive Media (@AttentiveCEE) September 27, 2023