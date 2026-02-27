Obľúbený McDonald’s rastie v ďalšom menšom meste. Prvých zákazníkov privíta už počas leta

Populárna fastfoodová sieť McDonald’s rozbehla v uplynulom období rozsiahlejšiu slovenskú expanziu. Nové prevádzky pribudli aj v lokalitách, kde doteraz neboli a spoločnosť deklarovala plány, v rámci ktorých bude takýto trend pokračovať. Dôkazom by mala byť tiež pobočka v Žiari nad Hronom.
Tá bola ohlásená už pred nejakým časom a v súčasnosti sa rozbiehajú prípravné, respektíve stavebné práce. O novinkách informoval na svojej facebookovej stránke OC Point.
Hotová už v lete
Pod hlavičkou OC Point je na Slovensku otvorených niekoľko obchodných centier – najnovšie dve pribudli v závere minulého roka v Poltári a Žiari nad Hronom. Práve druhá menovaná lokalita sa v rámci tohto projektu dočká reštaurácie McDonald’s. Podľa najnovších informácií prebiehajú stavebné práce v súlade so stanoveným harmonogramom a ich ukončenie je naplánované na prelome júna/júla.
„Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, prvé burgery, hranolčeky a kávičku si budete môcť vychutnať už v auguste 2026,“ uviedli v príspevku na sociálnej sieti zástupcovia OC Point.
Okrem samotného fastfoodu je v žiarskom retailovom parku zastúpená pestrá paleta predajcov. Prevádzky tu majú Action, Billa, dm drogerie, TEDi či Sinsay. Zároveň, developer OPC Real Estate pripravuje pod hlavičkou OC Point nové obchodné centrá aj v Detve a Stropkove. S dokončením sa podľa oficiálneho webu počíta v najbližších mesiacoch.
Reštaurácie budú pribúdať
Zástupcovia McDonaldu pri nedávnej oslave 30. výročia vstupu na slovenský trh potvrdili, že ich expanzné plány sa ani zďaleka nekončia a najbližšie roky by sa mali niesť v znamení rozširovania konceptu, a to vrátane lokalít, v ktorých značka doteraz nepôsobila.
„V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“ uviedla na stretnutí s médiami Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.
Známe sú už aj niektoré oblasti, kde McDonald’s na svojich reštauráciách pracuje, prípadne sa v blízkej dobe chystá začať. Za zmienku stojí ďalšia prevádzka v Nitre, druhá pobočka v Poprade, nová reštaurácia v Leviciach, známe sú plány reťazca v Galante či pripravovaný projekt v Novej Polhore.
„V Novej Polhore by sme chceli naštartovať stavebné práce v najbližšom období s predpokladom otvorenia novej reštaurácie v priebehu leta,“ vyjadrila sa pre interez ešte v januári Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.
Pre mnohých prekvapujúca lokalita je dôkazom, že fastfoodová sieť sa skutočne začala zameriavať aj na menšie mestá či zaujímavé frekventované lokality s potenciálom zaujať tranzitujúcich obyvateľov. V tomto duchu nedávno otvorila pobočku napríklad v Budči pri Zvolene.
