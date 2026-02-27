Obľúbený McDonald’s rastie v ďalšom menšom meste. Prvých zákazníkov privíta už počas leta

Foto: Facebook (OC Point)/McDonald's

Jakub Baláž
Práce na novej prevádzke rýchleho občerstvenia sú už v plnom prúde. V reštaurácii by sa prví návštevníci mohli najesť ešte počas augusta.

Populárna fastfoodová sieť McDonald’s rozbehla v uplynulom období rozsiahlejšiu slovenskú expanziu. Nové prevádzky pribudli aj v lokalitách, kde doteraz neboli a spoločnosť deklarovala plány, v rámci ktorých bude takýto trend pokračovať. Dôkazom by mala byť tiež pobočka v Žiari nad Hronom.

Tá bola ohlásená už pred nejakým časom a v súčasnosti sa rozbiehajú prípravné, respektíve stavebné práce. O novinkách informoval na svojej facebookovej stránke OC Point.

Hotová už v lete

Pod hlavičkou OC Point je na Slovensku otvorených niekoľko obchodných centier – najnovšie dve pribudli v závere minulého roka v Poltári a Žiari nad Hronom. Práve druhá menovaná lokalita sa v rámci tohto projektu dočká reštaurácie McDonald’s. Podľa najnovších informácií prebiehajú stavebné práce v súlade so stanoveným harmonogramom a ich ukončenie je naplánované na prelome júna/júla.

Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, prvé burgery, hranolčeky a kávičku si budete môcť vychutnať už v auguste 2026,“ uviedli v príspevku na sociálnej sieti zástupcovia OC Point.

Okrem samotného fastfoodu je v žiarskom retailovom parku zastúpená pestrá paleta predajcov. Prevádzky tu majú Action, Billa, dm drogerie, TEDi či Sinsay. Zároveň, developer OPC Real Estate pripravuje pod hlavičkou OC Point nové obchodné centrá aj v Detve a Stropkove. S dokončením sa podľa oficiálneho webu počíta v najbližších mesiacoch.

Reštaurácie budú pribúdať

Zástupcovia McDonaldu pri nedávnej oslave 30. výročia vstupu na slovenský trh potvrdili, že ich expanzné plány sa ani zďaleka nekončia a najbližšie roky by sa mali niesť v znamení rozširovania konceptu, a to vrátane lokalít, v ktorých značka doteraz nepôsobila.

V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“ uviedla na stretnutí s médiami Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Známe sú už aj niektoré oblasti, kde McDonald’s na svojich reštauráciách pracuje, prípadne sa v blízkej dobe chystá začať. Za zmienku stojí ďalšia prevádzka v Nitre, druhá pobočka v Poprade, nová reštaurácia v Leviciach, známe sú plány reťazca v Galante či pripravovaný projekt v Novej Polhore.

Foto: McDonald’s

V Novej Polhore by sme chceli naštartovať stavebné práce v najbližšom období s predpokladom otvorenia novej reštaurácie v priebehu leta,“ vyjadrila sa pre interez ešte v januári Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.

Pre mnohých prekvapujúca lokalita je dôkazom, že fastfoodová sieť sa skutočne začala zameriavať aj na menšie mestá či zaujímavé frekventované lokality s potenciálom zaujať tranzitujúcich obyvateľov. V tomto duchu nedávno otvorila pobočku napríklad v Budči pri Zvolene.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krach ďalšej významnej slovenskej firmy. Po mesiacoch definitívne putuje do konkurzu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac