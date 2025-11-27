Obľúbená dovolenková destinácia v kríze: Povodne a zosuvy pôdy si tam vyžiadali už 40 obetí

Tomáš Mako
TASR
Krajina zažíva monzúnové obdobie, situácia je zlá.

Povodne a zosuvy pôdy vyvolané silnými dažďami si tento týždeň na Srí Lanke vyžiadali najmenej 40 obetí a desať zranených, informovali vo štvrtok miestne úrady. Ďalších 21 osôb je nezvestných.

Píše o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Celkovo 21 ľudí zahynulo v centrálnej oblasti mesta Badulla, keď sa v noci na ich domy zosunuli horské svahy, uviedlo Srílanské centrum pre krízové riadenie (DMC) vo vyhlásení. Ďalší štyria ľudia zahynuli podobne v susednom meste Nuvara Elija. Zvyšné obete hlásili z iných oblastí.

Zosuvy pôdy poškodili viac ako 425 domov, čo donútilo takmer 1800 rodín opustiť svoje domovy a presťahovať sa do dočasných útočísk.

DMC uviedlo, že hladiny riek na celom území Srí Lanky stúpajú. Zároveň varovalo obyvateľov nižšie položených oblastí, aby sa presunuli do bezpečnejších, vyššie položených častí.

Monzúnové obdobie a veľké škody

Srí Lanka momentálne prechádza monzúnovým obdobím. Dažde sa však ešte viac zintenzívnili v dôsledku tlakovej níže na východe ostrova, dodalo centrum.

Vláda vzhľadom na počasie na dva dni pozastavila celoštátne záverečné školské skúšky. Srílanský parlament taktiež odložil rozpravu o rozpočte, aby sa poslanci mohli vrátiť do svojich volebných obvodov a riešiť tam spôsobené škody.

Na celom území Srí Lanky sa očakávalo viac ako 100 milimetrov zrážok, pričom v niektorých oblastiach na severovýchode sa vo štvrtok predpokladalo až 250 milimetrov zrážok.

Počet obetí spôsobených počasím v ostrovnej krajine je tento týždeň najvyšší od júna minulého roka, keď po silných dažďoch zahynulo 26 ľudí. Najhoršie povodne v tomto storočí zaznamenali v júni 2003, keď zahynulo 254 ľudí.

Hoci je Srí Lanka závislá od sezónnych monzúnových dažďov na zavlažovanie a výrobu vodnej energie, odborníci varujú, že krajina čelí čoraz častejším povodniam v dôsledku zmeny klímy.

