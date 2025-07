Objavili sa špekulácie, že by to medzi nimi mohlo škrípať. Odborník vysvetlil, prečo sa William a Kate nedržia za ruku

Ľudia na sociálnych sieťach nedávno použili zverejnenú fotografiu Kate a Williama ako dôkaz sporov v ich vzťahu, keďže 43-ročná princezná z Walesu má podľa nich problém s tým, že sa jej dotýka vlastný manžel. Záber ukazuje pár, ako hostí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho manželku Brigitte na významnom stretnutí na základni RAF Northolt pred pár dňami v rámci štátnej návštevy politika v Spojenom kráľovstve.

Pozorní ľudia si všimli, že Kate sa nedrží celej Williamovej ruky, ale len časti a ešte k tomu mala dosť znechutený výraz v tvári, ako uviedla Tyla. Jeden teoretik na Reddite uviedol, že ide vraj o problémy vo vzťahu kráľovskej dvojice. „Vyzerá to tak, akoby boli títo dvaja nútení byť spolu a ako keby medzi nimi nebola žiadna chémia. Videl som manželov v nemocniciach, ako k sebe prejavujú viac citov než títo dvaja,“ nedával si servítku pred ústa jeden muž. „Možno by boli iné fotografie lepšie, hoci ani držanie sa za ruky nepôsobí úprimne. To je môj názor,“ uviedol iný.

Čo je za tým podľa odborníka?

Mnoho kritikov dokonca prirovnalo Kate k Melanii Trump, o ktorej mnohí teoretici tiež tvrdia, že tajne pohŕda svojím manželom Donaldom. Fotografie a videá ukazujú prvú dámu USA, na ktorých sa zdanlivo vysmieva americkému prezidentovi, ale aj to, ako odmieta ruku 79-ročného prezidenta počas verejných vystúpení a dovoľuje mu držať len špičku jej pravého palca na divadelnom predstavení, čo sa odohralo minulý mesiac.

Niekoľko fanúšikov sa však pustilo do obrany kráľovského páru, vrátane experta na reč tela Darrena Stantona. „Kate a William teraz zohrávajú v kráľovskej rodine veľmi dôležitú úlohu ako princ a princezná z Walesu,“ povedal tento týždeň pre Cosmopolitan.

„Keďže sú ďalší v poradí na trón a pripravujú sa na to, že sa jedného dňa stanú kráľom a kráľovnou, používajú a dodržiavajú tradičné kráľovské protokoly zosnulej kráľovnej. Čas, kedy by sme ich mohli vidieť prejavovať náklonnosť, by bol na menej významnej udalosti, ktorou by mohla byť charitatívna akcia alebo filmová premiéra,“ objasnil odborník.

Len jej pomáhal zísť zo schodov