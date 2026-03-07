Obeťami boli aj Slovenky: Tieň Dutrouxovho prípadu je späť, v jeho cele našli desivé obrázky

Belgická prokuratúra v provincii Valónsky Brabant potvrdila, že vyšetruje prípad obrázkov sexuálneho zneužívania dievčat nájdených u odsúdeného pedofila Marca Dutrouxa. Počas dávnejšej razie v jeho cele vo väznici boli nájdené štyri obálky s pornografickými obrázkami žien a maloletých dievčat. TASR o tom píše podľa belgickej verejnoprávnej televízie vrt a denníka The Brussels Times.
„Vyšetrujúci sudca vykonáva dodatočné vyšetrovania, ktoré vyžadujú rešpektovanie tajomstva vyšetrovania,“ povedal štátny prokurátor Marc Rézette pre agentúru Belga. „Prokuratúra Valónskeho Brabantu hlboko ľutuje zverejnenie čiastkových informácií, ktoré neprispievajú k pokroku vyšetrovania,“ dodal.
Vyšetrovanie sa začalo už v júli 2024, keď prokuratúra získala informácie z väznice Nivelles južne od Bruselu, kde si Marc Dutroux odpykáva doživotný trest. Podľa nich mal mať v cele mobilný telefón s uloženými zábermi sexuálneho zneužívania detí.
Prípad sa ťahá od roku 1989
Pri prehliadke 31. júla 2024 sa nenašiel žiadny mobil, ale štyri obálky s desiatkami pornografických obrázkov aj maloletých dievčat. Prípad bol 8. januára 2025 postúpený prokuratúre, ktorá požiadala o ďalšie vyšetrovanie a 13. júna prípad posunula trestnému súdu. V novembri požiadal Dutrouxov právnik o ďalšie vyšetrovanie. Vyšetrujúci sudca sa rozhodol jeho žiadosti nevyhovieť, čo potvrdilo oddelenie obžaloby 2. januára.
Podľa televízie vrt je súčasťou spisu aj psychiatrická správa z roku 2020. Podľa nej Dutroux má „psychopatický profil“ s „antisociálnou osobnosťou, narcistickými a perverznými sklonmi a je zbavený akejkoľvek empatie“.
Marc Dutroux (69) si na samotke odpykáva od roku 2004 doživotný trest za únosy, znásilnenia a vraždy. Zo šiestich unesených a sexuálne zneužívaných dievčat dve prežili. V jeho prípade vyvolalo pochybnosti verejnosti viacero zlyhaní belgickej polície a justície v 90. rokoch.
Za únosy a sexuálne zneužívanie maloletých dievčat bol Dutroux odsúdený už v roku 1989 na 13 rokov väzenia. Zhruba po troch rokoch bol však podmienečne prepustený a v podmienke spáchal ďalšie sexuálne zločiny vrátane zadržiavania unesených dievčat vo svojom dome a vrážd.
