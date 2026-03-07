Obeťami boli aj Slovenky: Tieň Dutrouxovho prípadu je späť, v jeho cele našli desivé obrázky

marc dutroux

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Pri prehliadke 31. júla 2024 sa nenašiel žiadny mobil, ale štyri obálky s desiatkami pornografických obrázkov aj maloletých dievčat.

Belgická prokuratúra v provincii Valónsky Brabant potvrdila, že vyšetruje prípad obrázkov sexuálneho zneužívania dievčat nájdených u odsúdeného pedofila Marca Dutrouxa. Počas dávnejšej razie v jeho cele vo väznici boli nájdené štyri obálky s pornografickými obrázkami žien a maloletých dievčat. TASR o tom píše podľa belgickej verejnoprávnej televízie vrt a denníka The Brussels Times.

„Vyšetrujúci sudca vykonáva dodatočné vyšetrovania, ktoré vyžadujú rešpektovanie tajomstva vyšetrovania,“ povedal štátny prokurátor Marc Rézette pre agentúru Belga. „Prokuratúra Valónskeho Brabantu hlboko ľutuje zverejnenie čiastkových informácií, ktoré neprispievajú k pokroku vyšetrovania,“ dodal.

Vyšetrovanie sa začalo už v júli 2024, keď prokuratúra získala informácie z väznice Nivelles južne od Bruselu, kde si Marc Dutroux odpykáva doživotný trest. Podľa nich mal mať v cele mobilný telefón s uloženými zábermi sexuálneho zneužívania detí.

Prípad sa ťahá od roku 1989

Pri prehliadke 31. júla 2024 sa nenašiel žiadny mobil, ale štyri obálky s desiatkami pornografických obrázkov aj maloletých dievčat. Prípad bol 8. januára 2025 postúpený prokuratúre, ktorá požiadala o ďalšie vyšetrovanie a 13. júna prípad posunula trestnému súdu. V novembri požiadal Dutrouxov právnik o ďalšie vyšetrovanie. Vyšetrujúci sudca sa rozhodol jeho žiadosti nevyhovieť, čo potvrdilo oddelenie obžaloby 2. januára.

Podľa televízie vrt je súčasťou spisu aj psychiatrická správa z roku 2020. Podľa nej Dutroux má „psychopatický profil“ s „antisociálnou osobnosťou, narcistickými a perverznými sklonmi a je zbavený akejkoľvek empatie“.

Ilustračná foto: Profimedia

Marc Dutroux (69) si na samotke odpykáva od roku 2004 doživotný trest za únosy, znásilnenia a vraždy. Zo šiestich unesených a sexuálne zneužívaných dievčat dve prežili. V jeho prípade vyvolalo pochybnosti verejnosti viacero zlyhaní belgickej polície a justície v 90. rokoch.

Za únosy a sexuálne zneužívanie maloletých dievčat bol Dutroux odsúdený už v roku 1989 na 13 rokov väzenia. Zhruba po troch rokoch bol však podmienečne prepustený a v podmienke spáchal ďalšie sexuálne zločiny vrátane zadržiavania unesených dievčat vo svojom dome a vrážd.

Zneužil aj tri slovenské dievčatá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac