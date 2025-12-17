Obavy z predlžovania utrpenia: Zelenskyj hovorí o plánoch Ruska urobiť z roku 2026 ďalší krutý rok vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Rusko sa pripravuje na nový „rok vojny“ proti Kyjevu v roku 2026. Reagoval na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva „určite“ dosiahne svoje ciele, vrátane obsadenia ukrajinského územia, ktoré si nárokuje. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
„Dnes sme z Moskvy dostali ďalší signál, že sa pripravujú na to, aby bol budúci rok rokom vojny,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.
Mal reagovať na vyjadrenia Putina
Reagoval tak na stredajšie tvrdenia Putina, že ak zlyhajú mierové rokovania, ruské „ciele budú bezpodmienečne dosiahnuté“ aj vojenskými prostriedkami. Podľa agentúry TASS tiež vyhlásil, že vojnu na Ukrajine nezačalo Rusko, ale Západ a že Moskva sa ju len snaží ukončiť.
Európskych lídrov, ktorí varujú pred priamou konfrontáciou s Moskvou, Putin obvinil z podnecovania hystérie. Privítal však pokrok v dialógu so Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa a dodal, že Moskva podporuje budovanie vzájomne prospešnej a rovnocennej spolupráce s USA i európskymi štátmi a vytvorenie jednotného bezpečnostného systému v celej Eurázii.
