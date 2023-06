O ničom nevedela, jej dom sa objavil na Bookingu. K žene sa dobýjalo až 20 turistov, niektorých musela ubytovať

Ak sa chystáte na dovolenku, hotel už nie je jedinou alternatívou. Avšak, keď človek využíva Airbnb či Booking, môže sa stať obeťou podvodu. Podvodníkom naletelo aj najmenej 20 turistov, ktorí sa pokúšali dostať do domu nič netušiacej ženy.

Turisti naleteli podvodníkovi

Ako informuje web Mail Online, v priebehu mesiaca žene na dvere klopalo najmenej 20 turistov z celého sveta. Jej adresu v Londýne totiž našli prostredníctvom Bookingu a šli sem v mylnej predstave, že si u nej zarezervovali ubytovanie. Booking sa už Karin Arseniusovej ospravedlnil a falošnú ponuku zo svojho webu stiahol, no žena stále zvažuje, že podnikne právne kroky.

Dodáva, že situácia je extrémne frustrujúca, pokúšali sa totiž u nej ubytovať už aj ľudia z Alžírska, USA, Indie či z Kanady. Podľa BBC u seba musela na noc prichýliť tri študentky z Argentíny. Po tom, ako zistili, že Karin ubytovanie neposkytuje, nedokázali si nájsť náhradné bývanie a žena ich nechcela nechať na noc na ulici. Študentky museli napokon prespať v jej obývačke.

Tri ženy u seba musela ubytovať

Karin s manželom sa obrátili aj na Booking a žiadali náhradné riešenie, no k žiadnemu sa nedopracovali. Všetky hotely v okolí boli plne obsadené, no podľa ženy sa o problém mal postarať Booking. Samozrejme, nočná mora to bola aj pre študentky, ktoré podvodníkovi naleteli. Booking im peniaze, ktoré za ubytovanie zaplatili, zatiaľ nevrátil a náhradné bývanie si museli platiť z vlastného vrecka.

Podľa právničky má Booking povinnosť zabezpečiť, aby sa na jeho webe podvody nevyskytovali a bezpečnosť klientov by mala byť na prvom mieste. Ak už k niečomu takému dôjde, klientom by mala byť vyplatená kompenzácia.

Booking sa bráni a tvrdí, že bezpečnosť berie veľmi vážne. Dodáva, že každý týždeň sprostredkuje milióny ubytovaní a drvivá väčšina z nich prebehne bez akýchkoľvek problémov. Spoločnosť údajne zaviedla aj bezpečnostné prvky, no v ojedinelých prípadoch sa ich podvodníkovi predsa len podarí prekonať.