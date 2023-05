Koľko vás tento rok vyjde dovolenka v Chorvátsku? Zistili sme, koľko zaplatíte za stravovanie v reštaurácii či za ubytovanie

Chorvátsko je prvou dovolenkovou voľbou pre mnohých Slovákov. Ak sa tam chystáte aj vy, vaša peňaženka to možno tento rok pocíti o niečo viac. Koľko vás vyjde ubytovanie, nákupy v potravinách či stravovanie v reštaurácii?

V článku sa dozviete aj: koľko vás vyjde cesta;

koľko zaplatíte za ubytovanie;

koľko si potrebujete pripraviť na základe potraviny;

za koľko sa najete v reštaurácii.

Náklady na cestovanie

Ak sa chystáte toto leto do Chorvátska, možno aj vy uvažujete nad tým, ako sa tam dopraviť čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Voliť si môžete medzi niekoľkými spôsobmi, napríklad autom, vlakom či autobusom. Samozrejme, závisí od toho, odkiaľ zo Slovenska vyrážate a kam konkrétne v Chorvátsku chcete ísť, no lístok na vlak si zakúpite už od 30 eur.

Priamou autobusovou linkou vás cesta napríklad do Zadaru vyjde už od 42 eur. Samozrejme, rátajte s tým, že dopraviť sa potrebujete aj domov, cesta tam aj späť vlakom či autobusom vás teda vyjde na 60 až 84 eur, čo nie je zlé. Ak by ste šli do Zadaru z Bratislavy autom, odšoférujete približne 720 kilometrov. Pri súčasných cenách paliva a pri spotrebe auta 7 litrov na 100 kilometrov by vás cesta tam aj späť vyšla na niečo vyše 151 eur.

Diaľničnú známku síce do Chorvátka potrebovať nebudete, no k sume, ktorú zaplatíte za benzín, prirátajte ešte poplatky za mýtne. Priemerná cena mýtneho pre osobné vozidlá do výšky 1,9 metra je približne 6 eur na 100 kilometrov. Navyše, sumu za diaľničnú známku si potrebujete prirátať v prípade, ak pôjdete autom cez Maďarsko alebo Rakúsko. Za 30-dňovú diaľničnú známku zaplatíte 17 eur a za 10-dňovú 12 eur.

Koľko vás vyjde ubytovanie

Samozrejme, cena závisí od oblasti, v ktorej sa chcete ubytovať, od úrovne ubytovania, ako aj od sezóny. My sme sa pozreli na to, koľko by stálo ubytovanie v Záhrebe pre dve osoby na týždeň, ak by ste sa tam vybrali začiatkom júla, teda v čase, keď tam smeruje asi najviac dovolenkárov.

Našli sme ubytovne, kde sa zmestíte do 150 eur, v priemere sa však ceny pohybujú okolo 300 až 450 eur (vrátane daní a poplatkov). S cestou autom a s ubytovaním sme teda momentálne približne na cene 450 eur na dve osoby.