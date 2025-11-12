Nový volebný prieskum: Pravdepodobná koalícia je jasná, jedna strana zaznamenala výrazný nárast

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Tomáš Mako
SITA
Prieskum preferencií od agentúry NMS.

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, podľa aktuálneho volebného modelu agentúry NMS Market Research by ich vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,1 percenta hlasov. Ide o medzimesačný pokles o 1,7 percentuálneho bodu.

Aj strana Smer-SD na druhom mieste zaznamenala medzimesačný prepad 1,6 percentuálneho bodu a dosiahla aktuálnu podporu voličov na úrovni 16,3 percenta.

Na treťom mieste je hnutie Republika, ktoré by volilo 12,1 percenta opýtaných, čo je takmer totožný výsledok s októbrovým meraním.

Štvrté by bolo Hnutie Slovensko s podporou 8,3 percenta, čo je medzimesačný nárast o 1,9 percentuálneho bodu, teda najviac zo všetkých meraných politických strán.

Koaličný Hlas-SD sa umiestnil až na piatom mieste s výsledkom 7,5 percenta.

Do parlamentu by sa ešte dostali Sloboda a Solidarita (6,3 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (5,4 percenta) a Demokrati (5,3 percent).

Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia (4 percentá) a hnutie Sme rodina (3,6 percenta). Slovenskej národnej strane prieskum nameral podporu 2,4 percenta.

Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 61,9 percenta.

Smer by koalíciu neposkladal

PS by podľa tohto volebného modelu získalo 41 mandátov, Smer-SD 29, Republika 22 a Hnutie Slovensko by malo 15 poslancov v Národnej rade SR.

Hlas-SD by bol v parlamente zastúpený 13 zákonodarcami, SaS by získala 11 mandátov, KDH 10 a Demokrati by mali 9 kresiel v parlamente.

Pri týchto počtoch by Progresívne Slovensko so stranami SaS, KDH a Demokrati mali dokopy 71 mandátov, čo by na zostavenie vlády nestačilo, museli by do koalície prizvať aj Hnutie Slovensko. Vládu by nedokázal zostaviť ani Smer-SD s Republikou a Hlasom-SD, pretože by spolu mali len 64 kresiel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Práve sa schvaľujú maximálne ceny energií: Plyn môže poriadne zdražieť, takáto je situácia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac