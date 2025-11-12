Nový volebný prieskum: Pravdepodobná koalícia je jasná, jedna strana zaznamenala výrazný nárast

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, podľa aktuálneho volebného modelu agentúry NMS Market Research by ich vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,1 percenta hlasov. Ide o medzimesačný pokles o 1,7 percentuálneho bodu.
Aj strana Smer-SD na druhom mieste zaznamenala medzimesačný prepad 1,6 percentuálneho bodu a dosiahla aktuálnu podporu voličov na úrovni 16,3 percenta.
Na treťom mieste je hnutie Republika, ktoré by volilo 12,1 percenta opýtaných, čo je takmer totožný výsledok s októbrovým meraním.
Štvrté by bolo Hnutie Slovensko s podporou 8,3 percenta, čo je medzimesačný nárast o 1,9 percentuálneho bodu, teda najviac zo všetkých meraných politických strán.
Koaličný Hlas-SD sa umiestnil až na piatom mieste s výsledkom 7,5 percenta.
Do parlamentu by sa ešte dostali Sloboda a Solidarita (6,3 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (5,4 percenta) a Demokrati (5,3 percent).
Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia (4 percentá) a hnutie Sme rodina (3,6 percenta). Slovenskej národnej strane prieskum nameral podporu 2,4 percenta.
Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 61,9 percenta.
Smer by koalíciu neposkladal
PS by podľa tohto volebného modelu získalo 41 mandátov, Smer-SD 29, Republika 22 a Hnutie Slovensko by malo 15 poslancov v Národnej rade SR.
Hlas-SD by bol v parlamente zastúpený 13 zákonodarcami, SaS by získala 11 mandátov, KDH 10 a Demokrati by mali 9 kresiel v parlamente.
Pri týchto počtoch by Progresívne Slovensko so stranami SaS, KDH a Demokrati mali dokopy 71 mandátov, čo by na zostavenie vlády nestačilo, museli by do koalície prizvať aj Hnutie Slovensko. Vládu by nedokázal zostaviť ani Smer-SD s Republikou a Hlasom-SD, pretože by spolu mali len 64 kresiel.
