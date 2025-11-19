Nový prieskum preferencií poriadne prekvapil: Republike percentá klesli, do parlamentu by sa nečakane dostala táto strana

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
TASR
Prieskum zverejnila organizácia Infostat.

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate by ich vyhralo dnes opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta hlasov.

Na druhom mieste by sa umiestnil vládny Smer-SD so 16,7 percentami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré Infostat zverejnil na svojom webe.

V parlamente by bola aj Maďarská aliancia

Na treťom mieste by skončil koaličný Hlas-SD s 11,5 percentami hlasov. Za ním by nasledovalo KDH s 9,1 percenta, Republika so 7,8 percentami a SaS so siedmimi percentami. Demokrati a Hnutie Slovensko by dostali po šesť percent. Na hranici zvoliteľnosti s piatimi percentami by bola Maďarská aliancia.

Do parlamentu by sa nedostala dnes koaličná SNS (3 percentá) ani Sme rodina (2,3 percenta), Demokratická strana (1,1 percenta) a iné strany a hnutia so ziskom menej ako jedno percento hlasov.

Volebná účasť by bola na úrovni 68,6 percenta populácie.

Prieskum realizovali na vzorke 1109 respondentov od 3. novembra do 7. novembra 2025.

Milan Kňažko v 1 na 1: Syna som skrýval, mohlo to skončiť basou. Nakoniec mi…

