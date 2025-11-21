Novú rýchlostnú cestu otvorili iba včera, už sa tam stalo viacero nehôd: Cesta vyzerá ako sklo, dajte si veľký pozor

Na rýchlostnej ceste R2 v Banskobystrickom kraji eviduje polícia v piatok od ranných hodín viacero dopravných nehôd. K jednej z nich došlo aj na novootvorenom úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Od ranných hodín evidujeme na rýchlostnej ceste R2 viacero nehôd. Išlo o škodové udalosti, pri ktorých nedošlo k zraneniam a pri ktorých nebol prítomný alkohol,“ skonštatovala Kováčiková. Ako dodala, k nehodám došlo pravdepodobne v dôsledku toho, že vodiči neprispôsobili jazdu podmienkam a stavu vozovky.
Šmykľavá diaľnica
Na sociálnych sieťach sa objavili rôzne fotografie z nehôd na R2, na ktorých cesta vyzerá doslova ako sklo. Vodiči hovoria, že došlo k viacerým nehodám. „Na ceste R2 Kriváň/Mýtna aktuálne 4 dopravné nehody na asi cca 30 km úseku. V zákrutách to šmýka a je namrznuté, buďte opatrní,“ napísal jeden z vodičov v skupine na sociálnej sieti a priložil aj fotografie.
Polícia eviduje na R2 od rána dve väčšie nehody, pri jednej sa zrazili dve vozidlá, pri druhej tri. K jednej z nehôd došlo aj na novootvorenom úseku R2 Kriváň – Mýtna, ktorý bol sprejazdnený vo štvrtok (20. 11.) popoludní.
Nahlásiť chybu v článku