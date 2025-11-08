Nové zistenia vás šokujú: Slovenky robia túto vec s peniazmi inak ako muži. Rozdiel je vyše 90 eur

Napriek tomu, že počet slovenských investoriek pomaly stúpa k takmer 40 %, Slovenky stále v priemere investujú o vyše 90 eur menej ako muži. Ženy investorky sú pritom viac trpezlivé, obozretné a skôr si nechajú poradiť. Vyplynulo to z prieskumu 2muse pre Across Private Investments.
„Ženy sú prirodzene obozretnejšie investorky. Ich prístup je viac orientovaný na dlhodobé ciele, viac dajú na odborné poradenstvo. Pri rozhodovaní zohľadňujú najmä bezpečnosť a stabilitu, zatiaľ čo muži sú viac impulzívni, častejšie chcú robiť investičné rozhodnutia sami, zaujíma ich predovšetkým výnos či prehľadnosť výkonu investícií,“ priblížil analytik Across Private Investments Dominik Hapl.
Kým ženy každý mesiac zainvestujú priemerne 170 eur, u mužov je to o 91 eur viac, a teda 261 eur.
Menej riskujú, menej panikária
Až 22 % investoriek takisto uviedlo, že tento rok investujú menej, keďže im zdražovanie ukrajuje z voľných prostriedkov. Rovnako reagovalo len 15 % mužských investorov.
Pod nižší objem investícií u žien sa však podľa odborníkov vo všeobecnosti podpisujú aj ďalšie faktory, ako napríklad nižšie zárobky v porovnaní s mužmi, väčšia potreba prístupu k likvidite či menšia chuť riskovať.
Ochotu riskovať v investovaní deklarovala v prieskume len desatina opýtaných žien, avšak až 28 % mužov. Naopak, takmer dve tretiny oslovených investoriek sa riziku vyhýbajú, pričom takýto postoj má 44 % mužských investorov. Slovenky zároveň pri poklese trhov menej panikária a preukazujú väčšiu emocionálnu stabilitu, konkrétne 63 % z nich by v takejto situácii nezasahovalo do svojich investícií a prečkalo by nepriaznivé obdobie, zatiaľ čo rovnako by konalo len 47 % mužov.
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že ženy sú v investovaní menej sebavedomé ako muži, sú opatrnejšie a viac sa spoliehajú na odborníkov.
Takmer 90 % slovenských investoriek sa považuje za úplné začiatočníčky alebo mierne pokročilé, mužov takto reagovalo 63 %. Kým štvrtina slovenských investorov nakupuje na burze, u žien je to len 10 %. Naopak, až 36 % žien sa radšej spolieha na finančného konzultanta a 30 % z nich považuje individuálne poradenstvo za kľúčový faktor pri výbere investičného partnera, dodala spoločnosť.
