Nové zistenia v prípade smrti dieťaťa: Polícia obvinila dvoch mladých ľudí, vyšetrovateľ navrhne ich väzbu

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Pôvodne vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin zabitia, v stredu skutok prekvalifikoval na zločin týrania.

Zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby obvinila polícia v súvislosti s podozrivým úmrtím dieťaťa v Žiari nad Hronom dve osoby, ženu vo veku 20 rokov a muža vo veku 26 rokov.

Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. „Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na návrh vzatia obvinených do vyšetrovacej väzby,“ uviedla Kováčiková s tým, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.

Zmena právnej kvalifikácie skutku

Kováčiková doplnila, že k zmene právnej kvalifikácie došlo na základe nových zistených skutočností. Pôvodne vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom ešte v utorok (13. 1.) začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin zabitia, v stredu (14. 1.) skutok prekvalifikoval na zločin týrania.

