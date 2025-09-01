Nové informácie v prípade vraždy tehotnej ženy: Páchateľ strieľal vo dverách, jej partner chcel ujsť cez okno v kúpeľni

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Jej partner sa ocitol v ohrození života, no útok prežil so závažnými zraneniami.

Slovensko zasiahla tragédia, ktorá vyvolala vlnu smútku aj otázok. V Partizánskom prišla v sobotu 30. augusta o život len 20-ročná žena. Čakala dieťa, no streľbu neprežila ani ona, ani jej nenarodený syn.

Jej partner sa ocitol v ohrození života, no útok prežil so závažnými zraneniami. Na najnovšie zistenia v prípade upozornil Nový Čas.

Útočník prišiel na bicykli a zazvonil pri dverách

Podľa dostupných informácií muž najskôr prišiel k bytovému domu na bicykli a zazvonil. Keď mu mladá žena otvorila, spýtala sa, čo chce. Údajne hľadal jej priateľa. O chvíľu neskôr však vytiahol zbraň a začal strieľať. Ženu zasiahli štyri strely do hrudníka. Zomrela okamžite, spolu so svojím nenarodeným dieťaťom.

Tridsaťosemročný muž, partner obete, bol v čase útoku v kúpeľni. Pokúsil sa uniknúť cez okno, no útočník ho postrelil do chrbta a ramena. Zraneného muža v kritickom stave odviezli leteckí záchranári do nemocnice v Martine, kde bojuje o život.

Polícia konala rýchlo

Páchateľ z miesta činu ušiel na bicykli, no dlho sa neskrýval. Zásahová jednotka ho zadržala krátko po útoku. „Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu sa podarilo policajtom podozrivého vypátrať a zadržať v krátkom čase po spáchaní skutku,“ uviedla hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Ingrid Krajčíková.

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu.

Muža chytili, skončil vo väzbe

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania polícia zistila, že obvinený prišiel v sobotu popoludní na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi. Poškodená 20-ročná žena následkom strelných poranení na mieste podľahla,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Muža, ktorý sa mal dopustiť streľby, podľa nej ešte v sobotu policajti na základe intenzívneho pátrania zadržali, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.

„Vyšetrovateľ v najbližšom čase spisový materiál predloží dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného, o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ dodala Krajčíková.

