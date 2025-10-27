Na nohách mal šľapky, autom sa pokúšal pohnúť: Rodina po nehode s Gašparom opäť prehovorila, má pochybnosti o vyšetrovaní

Foto: Facebook - Polícia SR - Nitriansky kraj / SITA - Milan Illík

Martin Cucík
Manželia, ktorí boli účastníci nehody so šéfom SIS Pavlom Gašparom, sa rozhodli opäť prehovoriť.

Sága okolo dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara pokračuje. Po vyše dvoch mesiacoch od kolízie jeho športového auta Dodge Challenger s vozidlom Volkswagen Passat v Nitre prehovorili pre Hospodárske noviny účastníci z druhého auta.

Manželia, ktorí si neželajú zverejniť mená, tvrdia, že Gašpar sa po náraze opakovane pokúšal s poškodeným autom pohnúť a že jazdil v plastových šľapkách. Uviedli to v rozhovore pre Hospodárske Noviny. Podľa ich slov šiel riaditeľ SIS neprimeranou rýchlosťou a snažil sa ich obehnúť práve vo chvíli, keď odbočovali.

Tvrdia tiež, že po zrážke sa o ich zranenú dcéru nezaujímal a vyjadrujú pochybnosti, či nitrianska polícia dokáže vyšetrovanie viesť nestranne vzhľadom na prepojenia Pavla Gašpara a jeho otca Tibora Gašpara na miestne policajné štruktúry.

Zároveň však pochybujú o tom, že by Gašpar šiel 200-kilometrovou rýchlosťou ako sa spomína vo verejnom priestore. „Zdá sa mi to veľmi prehnané. Nič to ale nemení na tom, že Pavol Gašpar išiel na pomery ulice a premávky pred sebou neprimerane vysokou rýchlosťou. Rýchlosťou, pri ktorej nezaregistroval, že auto pred ním má zapnutú smerovku a plynule odbočuje vľavo. Rýchlosťou, ktorá sa v kombinácii s nevhodnou obuvou mohla podpísať pod vznik dopravnej nehody,“ povedala manželka šoféra pre Hospodárske noviny.

Po nehode sa vraj snažil pohnúť

Podľa výpovede vodiča v momente nehody nikto z posádky netušil, že došlo k nehode práve s Pavlom Gašparom. Ako uviedol muž, po zrážke sa znova pozrel na žlté auto a všimol si, že jeho šofér sa opakovane pokúša pohnúť. Raz dopredu, potom dozadu. Dodal, že Gašpar po niekoľkých neúspešných pokusoch pochopil, že auto sa už nerozbehne a nakoniec motor vypol.

Šľapky podľa manželky môžu byť aj príčinou nehody

Manželka zase uviedla, že hneď ako Gašpar vyšiel, vedela, o koho ide. Predtým, než vystúpil, predpokladala, že za volantom bude niekto, kto sa inšpiroval americkými filmami, kde takto šoférujú šestnásťroční výrastkovia.

Zároveň pre ňu zostáva nepochopiteľné, ako si mohol dospelý človek obuť na šoférovanie takého silného auta obyčajné plastové šľapky, keď takáto obuv neposkytuje chodidlu dostatočnú oporu. Zamyslela sa aj, akú rolu v tejto nehode mohla zohrať práve obuv Pavla Gašpara.

Vraj ich obvinil zo zaťahovania ranenej dcéry do nehody

Žena ďalej uviedla, že po nehode vyviedla svoju dcéru z auta a odviedla ju ďalej od havarovaných vozidiel, aby ich nemala priamo pred očami. Dúfala, že tým pomôže zmierniť počiatočný šok, ktorým dieťa prechádzalo.

Gašpar sa vraj o jej dcéru vôbec nezaujímal a nespýtal sa ani len na jej zdravotný stav. Podľa nej Gašpar ešte aj počas toho, ako s dcérou odchádzali do nemocnice, tvrdil, že ju zámerne vťahujú do udalosti, ktorú by inak možno bolo možné považovať za bežnú škodovú udalosť. Žena dodala, že podobnú rétoriku, v rôznych obmenách a náznakoch, používa dodnes aj jeho otec Tibor Gašpar.

