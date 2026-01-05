Namiesto priestupkov riešia zuby: AI odkázala pacientov na políciu, tiesňová linka čelí náporu zúfalých volaní

Mestskí policajti v České Lípě sa v uplynulých dňoch ocitli v nezvyčajnej situácii. Namiesto riešenia bežných podnetov im opakovane zvonia telefóny kvôli zdravotným problémom, ktoré s ich prácou vôbec nesúvisia. Dôvodom je chybné odporúčanie umelej inteligencie pri vyhľadávaní informácií na internete.
Používatelia, ktorí hľadajú zubnú pohotovosť v meste, sa podľa automaticky generovaných odpovedí dozvedajú, že majú kontaktovať mestskú políciu. Tento omyl spôsobil, že tiesňová linka je zahlcovaná volaniami ľudí trpiacich silnou bolesťou zubov, ktorí očakávajú nasmerovanie k lekárovi. Informoval o tom portál CNN Prima News.
Stomatológovia v teréne
Podľa zverejnených informácií AI dokonca tvrdí, že stomatologická služba funguje formou striedania lekárov v teréne a že aktuálne slúžiaceho zubára je možné zistiť práve u polície. Mestskí policajti však upozorňujú, že s podobným systémom nemajú absolútne nič spoločné.
Strážnici zdôrazňujú, že nedisponujú žiadnymi zoznamami zubných lekárov ani rozpisom služieb a urgentnú stomatologickú starostlivosť nijako nezabezpečujú. Zároveň pripomínajú, že priamo v obci zubná pohotovosť nefunguje.
