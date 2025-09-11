Nové informácie o dronoch: Bielorusko včas varovalo Poľsko, takéto má podľa nich incident vysvetlenie

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
V noci na stredu narušilo poľský vzdušný priestor najmenej 19 dronov.

Bielorusko, jeden z kľúčových spojencov Ruska, varovalo Poľsko ešte pred vlnou ruských dronov, ktoré v stredu prenikli do poľského vzdušného priestoru, potvrdil náčelník generálneho štábu poľskej armády generál Wieslaw Kukula. TASR informuje podľa správy poľskej televízie TVP.

V noci na stredu narušilo poľský vzdušný priestor najmenej 19 dronov, čo Varšava označila za „akt agresie“ a uviedla, že išlo o ruské drony prichádzajúce zo smeru od Bieloruska. Niekoľko týchto dronov bolo vzápätí zostrelených stíhačkami Poľska i NATO.

Podľa Kukulu bolo varovanie zo strany Bieloruska „pre nás užitočné“, avšak do istej miery „prekvapivé“ vzhľadom na bieloruskú podporu Rusku vo vojne na Ukrajine i napätie pozdĺž bielorusko-poľských hraníc. „Bielorusi nás varovali, že k nám cez ich vzdušný priestor smerujú drony,“ uviedol Kukula s tým, že Poľsko tip prijalo a výmenou zdieľalo informácie o objektoch letiacich smerom k Bielorusku.

Poliaci zostali prekvapení

„Prekvapilo ma, že Bielorusko, ktoré sa skutočne snaží vyhrotiť situáciu na našej pozemnej hranici, sa rozhodlo pre takúto spoluprácu,“ povedal pre spravodajskú stanicu TVN24. Len niekoľko hodín pred narušením vzdušného priestoru Poľsko oznámilo, že od štvrtkového večera dočasne uzavrie hraničné priechody krajiny s Bieloruskom v reakcii na rozsiahle spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie s názvom Zapad.

Foto: TASR/AP

Toto cvičenie sa má začať v piatok a potrvá do utorka budúceho týždňa. Poľsko v stredu po dronovom incidente uviedlo, že hranice s Bieloruskom budú uzatvorené až „do odvolania“, pripomína TVP. Poľské úrady tvrdia, že jedným z cieľov operácie Zapad je nacvičiť útok na takzvaný Suwalský koridor, teda úzky pás územia spájajúci Poľsko a Litvu, ale nachádzajúci sa medzi Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.

Bielorusko ešte pred vyjadreniami generála Kukulu v stredu oznámilo, že upovedomilo Poľsko predtým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a rovnako tak o tom informovalo aj Litvu. Pre agentúru Belta to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muraveika.

Ten však dodal, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor – na rozdiel od poľských tvrdení, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska.

Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by úmyselne vniklo do poľského vzdušného priestoru, a uviedlo, že počas útoku na Ukrajinu v noci z utorka na stredu „nemalo v pláne“ tak urobiť. Ruský diplomat vo Varšave uviedol, že spomínané drony „prišli z Ukrajiny“, dodáva TVP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk podľahol zraneniam po streľbe do krku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac