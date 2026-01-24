Nová obranná stratégia USA naznačuje zmenu prístupu k Európe. Upriamuje pozornosť na vlastné priority

Spojené štáty budú naďalej kľúčovým spojencom NATO a partnerom Európy, zároveň však budú uprednostňovať obranu vlastného územia a odstrašovanie Číny. Vyplýva to z novej národnej obrannej stratégie administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorú Pentagon zverejnil v piatok. TASR správu prevzala od agentúry DPA.
Dokument uvádza, že Washington bude naďalej zohrávať ústrednú úlohu v rámci NATO, aj keď upraví svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Zároveň konštatuje, že „hoci Európa zostáva dôležitá, jej podiel na globálnej hospodárskej moci je už menší a klesá“.
Stratégia zdôrazňuje, že Spojené štáty síce zostanú angažované v Európe, no „musia – a budú – uprednostňovať obranu územia USA a odstrašovanie Číny“.
V Európe a ďalších regiónoch sa očakáva, že spojenci prevezmú vedúcu úlohu pri riešení hrozieb, ktoré sú pre nich závažnejšie než pre Spojené štáty, a to s pomocou toho, čo stratégia označuje za „kľúčovú, no viac obmedzenú podporu zo strany USA“.
„Amerika na prvom mieste“
Nová obranná stratégia nadväzuje na zverejnenie národnej bezpečnostnej stratégie začiatkom decembra, ktorá bola vnímaná západnými spojencami ako odklon od tradície úzkej transatlantickej spolupráce. Nový dokument uvádza, že predchádzajúce stratégie USA nedostatočne zohľadňovali kľúčové národné záujmy a uprednostňovali obranu iných krajín na úkor amerického obyvateľstva. Nový prístup sa podľa neho riadi zásadou „Amerika na prvom mieste“.
