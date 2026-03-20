Dotklo sa to aj Slovenska: Polícia prijala opatrenia pre situáciu v Českej republike

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Lucia Mužlová
TASR
Slovenská polícia monitoruje situáciu.

Polícia na Slovensku prijala pre požiar v českých Pardubiciach preventívne opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti na území SR. Uviedla to na sociálnej sieti. Zároveň ubezpečila, že v súčasnosti neeviduje žiadnu konkrétnu hrozbu.

„Policajný zbor vníma udalosť v Českej republike, konkrétne v Pardubiciach, s maximálnou vážnosťou a je v kontakte ako s políciou ČR, tak s ďalšími zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. V nadväznosti na túto situáciu boli prijaté primerané preventívne opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti na území Slovenskej republiky,“ uviedla polícia.

Dodala, že zároveň prebieha intenzívna spolupráca s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu s cieľom včasnej identifikácie prípadných bezpečnostných rizík. „V súčasnosti neevidujeme ani neidentifikujeme žiadnu súvislosť tohto incidentu s územím Slovenskej republiky. Na základe doposiaľ zistených a priebežne vyhodnocovaných informácií žiadna z nich nenaznačuje konkrétnu hrozbu na území Slovenskej republiky,“ priblížila s tým, že situáciu nepodceňuje a v prípade potreby je pripravená bezodkladne prijať ďalšie adekvátne opatrenia.

Polícia SR dodala, že podľa doposiaľ dostupných informácií česká strana preveruje okolnosti požiaru, pričom jednou z vyšetrovacích verzií je aj úmyselné zapálenie objektu. „Zároveň boli z verejného priestoru zaznamenané informácie o možnom prihlásení sa konkrétnej skupiny k tomuto skutku, ktorých dôveryhodnosť je aktuálne predmetom overovania. V tejto fáze je kľúčové pracovať výlučne s overenými informáciami a vyhýbať sa špekuláciám,“ podotkla.

Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí. Tá sa podľa médií označuje za medzinárodnú organizáciu a svoj čin dáva do súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

