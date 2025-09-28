Na Slovensko sa valí ochladenie: Majú byť aj prvé mrazy, v nedeľu viac oblakov a teploty budú klesať každý deň

Ilustračná foto: Needpix

SITA
Tomáš Čapák
Teploty budú každý deň klesať, prichádza výrazné ochladenie.

Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele slabé zrážky, na hrebeňoch Tatier snehové. Dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Od pondelka sa začne ochladzovať.

Najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20, na severe a východe miestami okolo 13 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 5 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý, postupne na viacerých miestach severný až severovýchodný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do troch milimetrov.

Prichádza ochladenie aj mrazy

Od pondelka sa začne počasie na Slovensku postupne ochladzovať, pričom teploty budú klesať každý deň o približne jeden až dva stupne, informuje iMeteo. Najvýraznejší pokles sa očakáva v strede týždňa – na severe krajiny maximá nepresiahnu hranicu +10 °C a ani na juhu nebudú vyššie než +15 °C.

Prvé slabšie mrazy sa môžu objaviť už začiatkom týždňa, no vážnejšie ochladenie príde až v jeho polovici, keď sa mrazivé rána očakávajú aj v nížinách. S poklesom teplôt sa zníži aj hranica sneženia, ktorá sa ustáli približne na úrovni 1600 m n. m., takže vo vyšších polohách bude namiesto dažďa padať sneh.

Ilustračná foto: TASR – František Iván
