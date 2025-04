Mäso len dvakrát do týždňa a žiadna šunka: Slováci radia, ako ušetriť peniaze pri nákupe potravín, obmedzujú aj jogurty

Mnohí Slováci to v posledných mesiacoch nemajú po finančnej stránke najjednoduchšie a snažia sa ušetriť, kde sa len dá. Čo je smutné, často aj na strave, ktorá by mala byť v prvom rade výživná. Na internete sa objavila diskusia, v ktorej si ľudia začali radiť, ako v dnešnej dobe čo-to ušetriť pri nákupe potravín.

Na online diskusnom fóre sme narazili na príspevok, ktorého autorka opísala situáciu, v akej sa doma nachádzajú — sme rodina s dvoma deťmi do 10 rokov a nezvládame posledné mesiace.

Priznala, že sa ich zdražovanie potravín skutočne dotklo, a to aj napriek tomu, že s mužom obaja pracujú. Dokonca musia šetriť aj na potravinách, ako sú jogurty či šunky. Zaujímali ju preto triky, ako v dnešnej dobe ušetriť.

Žiadne malinovky, sladkosti iba v akcii

V jednej z rád sa objavilo nakupovanie len v akcii. Ďalšou kupovať iba to, čo viete, že skutočne spotrebujete, aby žiadne potraviny nevyšli nazmar. Užitočnou radou môže byť nahradiť šunku domácimi nátierkami.

„Teraz je už aj ten úplný základ strašne drahý, za malý nákup na pár dní zaplatím 50 eur a o pár dní môžem ísť kupovať zas,“ priznala autorka diskusie.

„Mäso maximálne len dvakrát do týždňa. Nekupujem žiadne malinovky, sladkosti vždy len v akcii a len zopár kusov. Jogurty tiež len v akcii, väčšinou jeden stojí do 55 centov,“ priznala iná Slovenka. Niekto ďalší dodal, že ak nakupujete v akcii a nedávate do svojich košíkov sladkosti, alkohol, cigarety či sladené vody, veľmi už ušetriť nedokážete.

Takto postupujte

Chytrou radou môže byť urobiť si týždenný plán nákupov a skutočne si z obchodu zobrať domov iba to, čo naozaj potrebujete a chodiť na nákupy len raz za týždeň.