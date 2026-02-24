Niektorí Slováci budú zrejme voliť inak, než doteraz: Vláda vraj chystá zmenu. Chce obmedziť voličov, tvrdí PS

Ilustračná foto: SITA/TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Šimečka skonštatoval, že premiér bude robiť všetko pre to, aby ovplyvnil výsledok volieb.

Opozičné hnutie PS tvrdí, že vláda chystá úpravu pri voľbe zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali. Informoval o tom predseda hnutia Michal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii.

„Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom – konkrétne ide o zákon o podmienkach výkonu volebného práva – obmedziť hlasovanie zo zahraničia. To takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam,“ priblížil Šimečka. V reakcii na novinársku otázku uviedol, že PS má tieto informácie z viacerých úradov aj rezortov.

Údajný jasný zámer

Hnutie za údajne pripravovanou zmenou zákona vidí jasný zámer vlády. Ľudia, ktorí v roku 2023 volili zo zahraničia, totiž podľa Šimečku v drvivej väčšine nevolili Smer-SD, ale strany súčasnej opozície. Ako priblížil, poštou zo zahraničia volilo 60 000 ľudí zo 104 krajín, pričom 61 percent volilo PS. Dokopy 77 percent týchto voličov podľa neho volilo opozičné strany a šesť percent volilo Smer-SD.

Šimečka skonštatoval, že premiér bude robiť všetko pre to, aby ovplyvnil výsledok volieb. Za jeho jedinú možnosť považuje ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo. „Chcem vyzvať premiéra a vládu, aby vyvrátili tieto informácie, ktoré sa k nám dostali. Aby povedali, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami,“ apeloval. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová zároveň vyzvala ostatné strany, ktoré vidia takéto veci, aby neboli ticho.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac