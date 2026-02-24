Niektorí Slováci budú zrejme voliť inak, než doteraz: Vláda vraj chystá zmenu. Chce obmedziť voličov, tvrdí PS

Opozičné hnutie PS tvrdí, že vláda chystá úpravu pri voľbe zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali. Informoval o tom predseda hnutia Michal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii.
„Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom – konkrétne ide o zákon o podmienkach výkonu volebného práva – obmedziť hlasovanie zo zahraničia. To takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam,“ priblížil Šimečka. V reakcii na novinársku otázku uviedol, že PS má tieto informácie z viacerých úradov aj rezortov.
Údajný jasný zámer
Hnutie za údajne pripravovanou zmenou zákona vidí jasný zámer vlády. Ľudia, ktorí v roku 2023 volili zo zahraničia, totiž podľa Šimečku v drvivej väčšine nevolili Smer-SD, ale strany súčasnej opozície. Ako priblížil, poštou zo zahraničia volilo 60 000 ľudí zo 104 krajín, pričom 61 percent volilo PS. Dokopy 77 percent týchto voličov podľa neho volilo opozičné strany a šesť percent volilo Smer-SD.
Šimečka skonštatoval, že premiér bude robiť všetko pre to, aby ovplyvnil výsledok volieb. Za jeho jedinú možnosť považuje ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo. „Chcem vyzvať premiéra a vládu, aby vyvrátili tieto informácie, ktoré sa k nám dostali. Aby povedali, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami,“ apeloval. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová zároveň vyzvala ostatné strany, ktoré vidia takéto veci, aby neboli ticho.
