Niektorí sa k energopomoci nedostanú: Rezort ministerky Sakovej spúšťa novinku. Zistite, či sa to týka aj vás

Foto: TASR - Jakub Kotian/unsplash

Nina Malovcová
TASR
Energopomoc bude prehľadnejšia, domácnosti si overia výpočty aj bonitu.

Domácnosti už majú možnosť získať ďalšie informácie v súvislosti so štátnou energopomocou. Na infolinke aj na okresných úradoch už je sprevádzkovaná aplikácia s informačnými funkcionalitami. V utorok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

„Pracovníci infolinky a okresných úradov budú vedieť občanom poskytnúť ďalšie personalizované informácie týkajúce sa ich domácnosti a odberných miest, ako napríklad overenie počtu ľudí v domácnosti, identifikácia odberných miest, žiadosť o výpis finančných informácií, z ktorých bola vyrátaná bonita domácnosti, či možnosť podania námietky,“ priblížila hovorkyňa MH Mária Pavlusík.

Elektrina, plyn a teplo budú dotované

Štát by mal v budúcom roku dotovať elektrinu, plyn a teplo pre väčšinu domácností s výnimkou tých, ktorých hrubý príjem prerátaný na osobu prekročil 1930 eur za mesiac, pričom prvá dospelá osoba sa ráta koeficientom jedna, každý ďalší člen domácnosti nad 14 rokov koeficientom 0,7 a dieťa do 14 rokov koeficientom 0,5.

