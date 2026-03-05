Niektorí diváci majú smolu: Operátor vyradil z ponuky obľúbené kanály a nič s tým nemôžu urobiť

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Keď budú chcieť odísť, dostanú ešte aj pokutu.

Ponuka televíznych operátorov je na Slovensku mimoriadne nestabilná a takmer u každého z nich neustále pribúdajú, alebo v horšom prípade aj ubúdajú stanice z ponuky. Ešte horšie je, ak sa to stane pri balíčku, za ktorý si zákazník pripláca nemalé peniaze.

Z programovej ponuky Orangeu totiž zmizli kanály Canal+ Sport, ktoré ponúkali živé prenosy z najlepšej a najpopulárnejšej futbalovej ligy sveta, anglickej Premiere League. Zmena nastala 2. marca 2026 a súvisí s úpravou licenčných a programových podmienok, píše web Živé. A čo diváci, ktorí si platili balíček len kvôli týmto kanálom? Majú jednoducho smolu, a keď budú chcieť odísť, dostanú ešte aj pokutu.

Nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy

Operátor nezabudol zdôrazniť, že pri zmene televíznych staníc počas viazanosti nemajú zákazníci nárok na odstúpenie od zmluvy. Jediné, čo môžu spraviť, je zmena balíčka. Operátori totiž konkrétne stanice v balíku negarantujú. Ľudia však dostanú aspoň malé „odškodné“.

Ak sa ich zmiznutie kanálov dotýka, operátor im ponúkne HBO Max na dva mesiace zadarmo a zľavu 3 eurá na športový balík, taktiež na dva mesiace. Ich obľúbenú futbalovú súťaž im už ale nikto nevráti.

