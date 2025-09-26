Je to šialenstvo, minú aj 500 eur týždenne: Ľudia z rôznych kútov sveta prezradili, koľko ich stojí priemerný nákup potravín

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Zdražovanie, zdá sa, trápi ľudí po celom svete.

Slováci sa pasujú s následkami predošlých konsolidácií a vyhliadky ďalšej nie sú príliš optimistické. Mnohé rodiny si musia čoraz viac uťahovať opasky. Nákupy potravín sú ale jednoducho nevyhnutné. Koľko za ne platia ľudia v Kanade či na Novom Zélande?

Ľudia nechávajú v obchode stovky eur týždenne

Tracey sa vo facebookovej skupine zamyslela nad tým, koľko ľudia míňajú na potraviny. Práve totiž nechala v obchode približne 320 eur za nákup jedla pred 6-člennú rodinu v Írsku. Reagovali tisícky ľudí z rôznych kútov sveta, pričom niektorí priznali, že im na týždeň postačí pár desiatok eur, kým iní za jedlo platia stovky.

Foto: Pexels

V jednom z komentárov píše členka rodiny z Austrálie, za týždenný nákup pre 5-člennú rodinu dá približne 230 eur. Pridávajú sa ďalší s podobnými sumami, pričom priznávajú, že sa snažia nakupovať najmä v lacnejších reťazcoch a supermarketoch.

Koľko platia ľudia v Nórsku či na Novom Zélande?

S vysokými cenami potravín sa pasujú aj ľudia v USA. Žena z Floridy píše, že ako 5-členná rodina minú na týždenný nákup aj 600 dolárov (takmer 515 eur). 6-členná rodina v Británii zas zaplatí v priemere 170 libier (takmer 200 eur týždenne).

Jedna z používateliek sociálnej siete sa pridáva s vlastným výpočtom. Žije sama a týždenne minie v priemere 100 libier (približne 115 eur), pričom je dve hlavné jedlá denne a pomedzi to niečo malé pod zub. Myslí si, že je to veľa peňazí na to, že takmer ani nekupuje čerstvé produkty, ale často volí mrazené alternatívy.

Foto: Pexels

Rodina z Nového Zélandu vyrátala, že ju týždenný nákup pre 6 členov domácnosti vyjde v prepočte na zhruba 300 eur. Do diskusie sa pridala aj osamelá matka 4 dospievajúcich chlapcov žijúca v Nórsku. Mesačne vraj na jedlo minie aj vyše 1 700 eur (na týždeň to vychádza na zhruba 425 eur).

Zhodujú sa v jednom – je to šialenstvo

Jedna z komentujúcich ale píše, že ako 4-členná rodina dokážu v Británii nakúpiť týždenne za 80 libier (približne 91 eur). Súčasťou jej nákupu je pritom aj mäso, syry, pečivo a čerstvá zelenina a ovocie. Starostlivo si vraj vopred plánuje, čo bude variť a nákupy tomu prispôsobuje. Varí sýte jedlá, ktoré každého dostatočne nasýtia.

Foto: Unsplash

Ľudia ale aj tak nechápu a pýtajú sa jej, ako to robí. Niektorí píšu, že nech robia čokoľvek, jednoducho už nedokážu nakupovať lacno. Stačí vybehnúť do obchodu kúpiť len pár položiek a nechajú tam aj 100 dolárov (približne 85 eur). Či už ľudia kupujú potraviny na Novom Zélande, v Británii alebo v Amerike, všetci sa zhodujú na tom, že situácia je šialená a neúmerne drahé je jednoducho všetko.

