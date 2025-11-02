Niektoré zimné pneumatiky zlyhali už na mokrej vozovke. Test varuje, týmto sa pri kúpe radšej vyhnite

Spotrebiteľská organizácia dTest sa opätovne zapojila do testu 31 zimných pneumatík s rozmermi 225/40 R18 a zistila, že tretina z nich môže byť pre vodičov skôr rizikom než istotou. Najviac problémov spôsobili lacné modely z východoázijskej produkcie, ktoré zlyhávali najmä na mokrej vozovke. Uviedla to Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
Test podľa nej hodnotil jazdné vlastnosti na suchom, mokrom, zasneženom aj zľadovatenom povrchu, ďalej spotrebu paliva, hlučnosť, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Celkovú dobrú známku si odniesla len necelá pätina výrobkov. Deväť modelov prepadlo s hodnotením „nedostatočne“ – predovšetkým pre zlú ovládateľnosť pri jazde v daždi. „Pneumatiky, ktoré nezaistia bezpečnú jazdu v bežných zimných podmienkach, nemajú na trhu čo robiť,“ upozornila Hoffmannová.
Neposlúchal volant
Jazda na mokrom povrchu bola podľa nej tradične najväčším „sitom“. Niektoré lacné modely mali také zlé výsledky, že vo vozidle vybavenom týmito pneumatikami na klzkom povrchu prakticky neposlúchal volant. Pneu Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP sa nedarilo až natoľko, že za jazdu na mokrej vozovke nezískali ani jeden percentuálny bod. Pri skúške zastavenia z rýchlosti 80 km/h mali najhoršie kusy o desať metrov dlhšie brzdné dráhy ako najlepšie testované pneumatiky, čo môže v praxi znamenať rozdiel medzi včasným zastavením a nárazom.
Oneskorená reakcia alebo pretáčavé šmyky
Ani kvalitná jazda na suchu nebola pre všetky modely samozrejmosťou. Pri niektorých pneumatikách sa objavovala oneskorená reakcia na volant alebo pretáčavé šmyky pri rýchlejších zmenách smeru. Výrazné rozdiely sa ukázali aj na snehu – zatiaľ čo niekoľkým modelom sa darilo veľmi dobre, iné nedokázali vozidlo udržať v priamom smere ani pri nízkej rýchlosti.
„Dočkali sme sa aj nemalých prekvapení. Na snehu totiž zvyšok poľa jednoznačne pokorili Syron Everest 2, ktoré ako jediné získali veľmi dobrú známku. V porovnaní s jazdami na suchej a mokrej vozovke, ktoré boli v ich podaní pre vodičov naozajstným utrpením, ide o pozoruhodný kontrast. Okrem výbornej ovládateľnosti sa blysli aj najkratším brzdením,“ priblížila Hoffmannová.
Známe značky obstáli
Dodala, že test zimných pneumatík opäť potvrdil, že bezpečnosť a kvalita nie sú samozrejmosť. „Kým známe značky v náročných skúškach v podstate obstáli, lacnejšie modely strácali priľnavosť a zlyhávali pri krízových manévroch,“ uzavrela Hoffmannová.
dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.
