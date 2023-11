Kedysi konkurovalo Tatrám, teraz je na predaj: Známe lyžiarske stredisko sa predáva aj s hotelom, dôvodov je viacero

Lyžiarske stredisko Plejsy pri Krompachoch na východnom Slovensku ponúkalo v čase prevádzky až deväť zjazdoviek rôznych náročností, vybudované tu bolo prvé umelé zasnežovanie na Slovensku a ľudia si tu oproti Tatrám zalyžovali za polovičné ceny. Na Plejsoch dokonca trénovala aj naša olympijská reprezentácia v zjazdovom lyžovaní. To je však, minimálne nateraz, minulosťou, uvádza portál Index.

Stúpajúce náklady a nepriaznivé počasie

Lyžiarske stredisko Plejsy nemalo spustené vleky ani počas minulej zimnej sezóny a všetko nasvedčuje tomu, že to tak ostane aj tento rok. Minulý rok boli dôvodom neustále sa zvyšujúce náklady na prevádzku, ktoré by nútili majiteľa pýtať za skipasy vysoké sumy, pričom veľmi podobná situácia sa opakuje aj v súčasnosti. „Zdvihli nám ceny energií takým spôsobom, že sme v pomykove, či máme ísť do toho alebo nie,“ povedal pre Index majiteľ Matej Melo.

Ďalším dôležitým faktorom je počasie, nakoľko na začiatku novembra sa teploty ani len nepribližujú k tomu, čo by bolo pre prevádzkovateľov zimných stredísk optimálne. Budúcnosť celého projektu je tak v súčasnosti nejasná a lyžiarske stredisko spolu s hotelom je na predaj. „Záujemcovia boli, a to medzi Poliakmi, Maďarmi aj investormi zo Slovenska. Konkrétne nie je zatiaľ s vážnym záujmom nikto,“ skonštatoval Melo.

Hotel má wellness, bowlingový bar či kino

Ako hovorí majiteľ, pri predaji existuje niekoľko variantov a nie je tak fixne dané, že prípadný záujemca musí kúpiť hotel aj s lyžiarskym strediskom. Na realitnom portáli nie je pri hoteli špecifikovaná cena a Melo nechcel konkretizovať ani sumu za lyžiarske stredisko. Úžitková plocha ubytovacieho zariadenia je 1 610 metrov štvorcových, pričom na šiestich poschodiach je schopný ubytovať až 199 hostí.

V hoteli sa tiež nachádza kongresová sála pre 120 ľudí, wellness zóna s bazénom a saunami, ale aj kino pre 30 ľudí a bowlingový bar.