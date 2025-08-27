Niektorým Slovákom vadia, iní ich využívanie preferujú. Samoobslužných pokladníc pribúda, reťazce v nich vidia prínos

Rozvoj moderných technológií a potreba prispôsobiť sa aktuálnym trendom ženie vpred aj popredné maloobchodné reťazce. Tie do svojho fungovania postupne aplikujú viaceré moderné prvky, medzi ktoré patria aj samoobslužné pokladnice. Práve tie sa v uplynulých týždňoch stali na sociálnych sieťach virálnou témou a kým niektorí zákazníci inovácie oceňujú, iní striktne zastávajú tradičnejší štýl nakupovania.
Samoobslužné pokladnice sú inováciou, ktorej implementáciu v posledných rokoch badať v popredných potravinových reťazcoch aj na Slovensku. Akýmsi priekopníkom bolo britské Tesco, na ktoré nadviazali aj ostatní veľkí hráči a dnes už môžeme hovoriť o tradičnej súčasti moderných predajní.
Podľa našich informácií napríklad nemecký Kaufland nainštaloval samoobslužné pokladnice do všetkých tuzemských pobočiek, postupne ich pridávajú aj Lidl (ten ich má v 99 % predajniach, pozn. red.), Billa či Coop Jednota. Výnimkou nie je ani najnovší reťazec Biedronka.
Reťazce v nich vidia výhody
Spomínané virálne príspevky na sociálnych sieťach opisovali pocity zákazníkov, ktorým sa nepáčilo, že v rámci nákupu je dostupných viac samoobslužných pokladníc, ako tých štandardných. Niektoré názory hovorili o tom, že „robia prácu za niekoho iného“ a narážali aj na problematiku nahradzovania zamestnancov technológiami. Taktiež sa spomínalo znižovanie komfortu zákazníkov, nakoľko si svoje nákupy musia nablokovať sami.
Naopak, obchodné reťazce majú na celú vec iný názor a samoobslužné pokladnice vnímajú práve ako krok smerom k zákazníkom. Vo svojich vyjadreniach, ktoré poskytli portálu interez, oceňujú menšie čakacie doby pri pokladniciach, komfortné vybavenie predovšektkým menších nákupov a hovoria tiež o zvyšujúcom sa záujme o využívanie tejto služby.
„Ako firma vidíme pri zavádzaní inovácií, akými sú samoobslužné pokladnice či služba K-Scan, najväčší prínos pre našich zákazníkov. Tí vďaka nim dokážu nielen ušetriť čas, ale aj zaplatiť a zabaliť si nákup pohodlne, tempom, aké je im vlastné a prirodzené,“ uviedla pre interez Nikoleta Lörincová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Ako dodala, samoobslužné pokladnice v reťazci využíva zhruba polovica zákazníkov.
Vo veľmi podobnom duchu sa vyjadrili aj zástupcovia Tesco Stores. „Väčšina zákazníkov si samoobslužné pokladnice obľúbila a aktívne ich využívajú, keďže im šetria čas a nemusia čakať v rade. Približne polovica transakcií našich zákazníkov sa uskutoční prostredníctvom samoobslužných pokladníc,“ povedala zástupkyňa spoločnosti Mária Zerzanová.
Zo stanoviska, ktoré má interez k dispozícii, využívajú obchodné reťazce zamestnancov v prípadoch, kedy nemusia byť prítomní v pokladniciach, na iné činnosti súvisiace s bezproblémovým chodom a čistotou predajne.
Nadpolovičná väčšina zákazníkov využíva moderný systém aj v reťazci Lidl. Ako nám reťazec ďalej potvrdil, v ústrety budú vychádzať aj ľuďom, ktorí preferujú štandardný typ pokladníc s obsluhou.
„Samoobslužné pokladnice, ktoré sme začali inštalovať ešte v roku 2020, umožňujú zákazníkom vybaviť svoj nákup ešte rýchlejšie a efektívnejšie. Ďalším dôvodom je taktiež zvýšenie komfortu zákazníkov z hľadiska kratšieho času čakania v rade, a to vďaka možnosti väčšieho počtu pokladníc v pokladničnej zóne,“ uviedla hlavné výhody Adriána Maštalircová z komunikačného oddelenia spoločnosti.
Billa bude pokračovať v ich rozširovaní
V nastavenom trende mieni pokračovať aj reťazec Billa, ktorý podobne, ako jeho konkurencia, hovorí o tom, že samoobslužné pokladnice využíva zhruba polovica ich zákazníkov. V ich implementovaní preto bude pokračovať.
„Trend používania samoobslužných pokladníc neustále rastie a zákazníci si na ne rýchlo zvykli. Dnes sú vyhľadávané práve pre ich rýchlosť, pretože jednu klasickú obsluhovanú pokladnicu nahradilo niekoľko samoobslužných. To znamená, že za rovnaký čas je obslúžených oveľa viac zákazníčok a zákazníkov,“ uviedol pre interez hovorca spoločnosti Marek Kravjar.
Ako ďalej dodáva, reťazec vníma aj negatívne obdobie na slovenskom pracovnom trhu, v rámci ktorého je badať nedostatok potenciálnych zamestnancov.
Dôvodom, prečo sa obchodné reťazce uchyľujú k zavádzaniu automatizovaných metód nákupu, je aj súčasný maloobchodný trend. Kým v minulosti Slováci preferovali menej návštev obchodov a robili jednorazovo väčšie nákupy, v súčasnosti sa do predajní vracajú častejšie a kladú dôraz na rýchlosť a efektivitu.
Benefity neplánujú, zákazník si môže otvorenie pokladnice vypýtať
Obchodné reťazce nevylučujú, že v istej prevádzkovej dobe, najmä pri menších pobočkách, môže nastať prípad, kedy sú k dispozícii iba samoobslužné pokladnice. Ak takáto situácia nastane a zákazník si želá byť obslúžený, mal by kontaktovať prítomný personál, ktorý mu pokladnicu s obsluhou otvorí.
„Zákazníci majú v predajniach Billa Slovensko možnosť rozhodnúť sa, či využijú klasickú alebo samoobslužnú pokladnicu, s tým, že aj pri samoobslužných je vždy k dispozícii pracovník, ktorý pomôže v prípade uplatnenia zliav, využitia kupónov z fľaškomatov, schvaľovania tovaru, ktorý je určený iba pre plnoleté osoby a podobne,“ dodal Kravjar.
„Pre zákazníkov je vždy k dispozícii aj pásová pokladnica – v prípade, ak v menších obchodoch nie je práve asistent predaja pri tejto pokladnici, stačí jeho alebo vedúceho zmeny o otvorenie pokladnice požiadať a medzičasom si zákazníci môžu vykladať nákup na pás,“ potvrdila tiež Zerzanová z Tesco Stores.
„Podnety našich zákazníkov neustále vyhodnocujeme a aj na ich základe formujeme našu stratégiu v oblasti pokladničnej zóny, či už implementáciou nových technológií alebo školení personálu v predajniach,“ dodala v podobnom duchu aj zástupkyňa Lidl Slovensko.
V minulosti navyše najväčší domáci obchodníci vylúčili, že by plánovali otváranie či transformáciu predajní na výlučne automatizovaný model, ku ktorému v uplynulých mesiacoch vo vybraných lokalitách pristúpila napríklad Coop Jednota.
Oslovených reťazcov sme sa zároveň pýtali na to, či plánujú zákazníkom, ktorí využívajú samoobslužné pokladnice, ponúknuť nejaké benefity. V tomto smere sa zatiaľ žiadna zmena nekoná. „Aktuálne neponúkame benefity vyplývajúce z využívania samoobslužných pokladníc,“ uzatvorila Lörincová zo spoločnosti Kaufland.
S otázkami sme sa obrátili aj na Coop Jednota, do vydania článku nám svoje odpovede reťazec nezaslal.
