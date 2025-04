Nie Ružinov, ale Vajnory: Bratislava dostane novú nemocnicu, ponesie meno slávneho rodáka

Bratislava má definitívne pozemok pre novú univerzitnú nemocnicu. Ako informuje portál 360 aj Denník N, stáť bude vo Vajnoroch, konkrétne v areáli bývalých vojenských kasární na Regrútskej ulici.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorá ponesie meno Milana Rastislava Štefánika, má byť postavená do roku 2030. Výstavba by sa mohla začať už v auguste, pričom samotná budova bez vybavenia by mohla byť hotová v roku 2027. Projekt dnes predstavili predstavitelia Hlasu, minister zdravotníctva Kamil Šaško a predseda strany Matúš Šutaj Eštok.

Nemocnicu postaví ministerstvo obrany vedené Robertom Kaliňákom ako strategickú investíciu, podobne ako aktuálne nemocnicu v Prešove. Náklady sa odhadujú na 1,2 miliardy eur.

Správu budeme aktualizovať.