Nezvláda to ľahko. Viktor Vincze otvorene priznal, čo je najťažšie v rodičovstve, mnohí s ním budú súhlasiť

Keď sa dvojica stane rodičmi, prichádzajú zaujímavé okamihy a momenty s malým uzlíčkom radosti, ktoré sú miestami veľmi náročné, no majú svoje čaro. Rodičovstvo dokáže človeka poriadne preveriť, čo všetko zvládne a či má nervy z ocele. Slávny pár vie o tom svoje a hoci si zjavne uvedomujú, že to nie je jednoduché, za chvíle s nezbedným chlapčekom sú vďační.
Je úplne normálne, ak sa pri výchove dieťaťa strieda u mamy aj otca plač, hnev, občas aj zúfalstvo, no potom príde radosť, neskutočná láska a pri pohľade na usmievavé dieťa sú tie prvotné pocity fuč. O slovo sa prihlási láska a pocit šťastia, ktorý sa nedá vyjadriť slovami. A hoci Viktor a Adela nie sú biologickými rodičmi malého Maxíka, správajú sa k nemu, ako by bol ich.
Čo je preňho náročné?
Viktor Vincze sa nestačí čudovať a priznal jednu vec, ktorá ho v rodičovstve prekvapila. „Ako intenzívne vie človek niekoho milovať a byť zároveň z neho na nervy v jednej chvíli,“ napísal otec adoptívneho Maxíka v príbehu na Instagrame a odpovedal tak na otázku zvedavého fanúšika. Ďalšia sa opäť týkala rodičovstva, no tentokrát mal vypichnúť to najkrajšie a najťažšie.
Bývalý moderátor Markízy v tom má očividne jasno. „Najkrajšie je, keď sme všetci traja spolu a máme sa dobre. Lebo to nie je samozrejmosť,“ dodal Viktor, ktorý stojí nohami na zemi a vie aj o úskaliach, ktoré prináša rodičovstvo. Aspoň z jeho pohľadu. Mnohí rodičia s ním zrejme budú súhlasiť a uvedomia si, aká je to pravda.
„Najťažšie je zvládať samého seba ako rodiča. Lebo dieťa odhaľuje najväčšie pravdy predovšetkým o nás samých. A samozrejme je ťažké vyvažovať všetky roly – byť dobrým otcom, partnerom, pilotom… A ešte popritom nezabudnúť na seba,“ doplnil Viktor, ktorý našiel záľubu v pilotovaní.
