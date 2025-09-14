Nezvláda to ľahko. Viktor Vincze otvorene priznal, čo je najťažšie v rodičovstve, mnohí s ním budú súhlasiť

Foto: Instagram (Viktor Vincze) / Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Zdá sa, že je to preňho výzva. 

Keď sa dvojica stane rodičmi, prichádzajú zaujímavé okamihy a momenty s malým uzlíčkom radosti, ktoré sú miestami veľmi náročné, no majú svoje čaro. Rodičovstvo dokáže človeka poriadne preveriť, čo všetko zvládne a či má nervy z ocele. Slávny pár vie o tom svoje a hoci si zjavne uvedomujú, že to nie je jednoduché, za chvíle s nezbedným chlapčekom sú vďační.

Je úplne normálne, ak sa pri výchove dieťaťa strieda u mamy aj otca plač, hnev, občas aj zúfalstvo, no potom príde radosť, neskutočná láska a pri pohľade na usmievavé dieťa sú tie prvotné pocity fuč. O slovo sa prihlási láska a pocit šťastia, ktorý sa nedá vyjadriť slovami. A hoci Viktor a Adela nie sú biologickými rodičmi malého Maxíka, správajú sa k nemu, ako by bol ich.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Čo je preňho náročné?

Viktor Vincze sa nestačí čudovať a priznal jednu vec, ktorá ho v rodičovstve prekvapila. „Ako intenzívne vie človek niekoho milovať a byť zároveň z neho na nervy v jednej chvíli,“ napísal otec adoptívneho Maxíka v príbehu na Instagrame a odpovedal tak na otázku zvedavého fanúšika. Ďalšia sa opäť týkala rodičovstva, no tentokrát mal vypichnúť to najkrajšie a najťažšie.

Bývalý moderátor Markízy v tom má očividne jasno. „Najkrajšie je, keď sme všetci traja spolu a máme sa dobre. Lebo to nie je samozrejmosť,“ dodal Viktor, ktorý stojí nohami na zemi a vie aj o úskaliach, ktoré prináša rodičovstvo. Aspoň z jeho pohľadu. Mnohí rodičia s ním zrejme budú súhlasiť a uvedomia si, aká je to pravda. 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Najťažšie je zvládať samého seba ako rodiča. Lebo dieťa odhaľuje najväčšie pravdy predovšetkým o nás samých. A samozrejme je ťažké vyvažovať všetky roly – byť dobrým otcom, partnerom, pilotom… A ešte popritom nezabudnúť na seba,“ doplnil Viktor, ktorý našiel záľubu v pilotovaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odhalil zákulisie natáčania novej série. Herec z Ranča vyšiel s pravdou von o silnom momente,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac