Nezrovnalosti vo výpise z II. piliera? Pozor na dôležitú zmenu od januára, dôvod je jednoduchý

Dana Kleinová
Chýbajúce príspevky nemusia znamenať chybu.

Dôchodkové správcovské spoločnosti majú povinnosť do konca marca zaslať každému sporiteľovi v II. pilieri výpis z jeho osobného dôchodkového účtu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak ste už tento výpis dostali a zistili, že vám v ňom niečo nesedí, nemusí to byť hneď dôvod na paniku.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, v prípade, ak by vám tento výpis nebol doručený, netreba panikáriť. Môžete oň sami požiadať, Sociálna poisťovňa však pripomína, že tento dokument nevyhotovuje ona, ale treba oň požiadať príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak si nie ste istí, v ktorej DSS máte uzatvorený II. pilier, túto informáciu môžete nájsť v Elektronickom účte poistenca (EUP), v mobilnej aplikácii Sociálnej poisťovne, ktorá zobrazuje údaje z EUP alebo sa môžete obrátiť na informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Ako môže dôjsť k nezrovnalosti

Sociálna poisťovňa vypracovala odpovede na najčastejšie otázky, ktoré v tomto období dostáva. Vo väčšine prípadov pritom nejde o žiadne závažné chyby a dokonca je to často niečo, čo sa napraví samo, keďže prevody spojené s II. pilierom majú vymedzený čas na všetky úkony.

Na doručenom výpise nemám evidované príspevky za obdobie november a december minulého kalendárneho roka. Ako je to možné?

Toto je najčastejší dôvod na obavy, pritom ide o čistú technológiu prevodov. Zamestnávateľ platí odvody za december až v januári. Sociálna poisťovňa má potom 60 dní na to, aby ich poslala do vašej DSS. Keďže výpis sa robí k stavu k 31. 12., decembrová platba tam fyzicky ešte nestihla doraziť. Skontrolujte si aktuálny stav cez online prístup k účtu v DSS a uvidíte, že peniaze tam už pravdepodobne sú.

Na doručenom výpise nemám evidované ani príspevky za iné obdobia minulého kalendárneho roka. Prečo je to tak?

Dôvodov môže byť niekoľko:

  • PN-ka: Keď ste práceneschopní, odvody sa neplatia, takže na účet nič nepribudne.
  • Chyba zamestnávateľa: Ak váš šéf neposlal výkazy, poisťovňa nevie, koľko má pripísať.
  • Zúčtovanie: Niekedy sa stane, že vám v minulosti poslali omylom viac, než mali. Poisťovňa vtedy nové príspevky pozastaví, kým sa „dlh“ nevyrovná.

Som na rodičovskej dovolenke a z výpisu z osobného dôchodkového účtu za rok 2025 vyplýva, že mi príspevky počas tohto obdobia boli pripisované, ale z elektronického prístupu k môjmu dôchodkovému účtu v DSS som zistila, že od januára 2026 mi už príspevky nie sú postupované. Kde nastala chyba?

Tu nastala dôležitá zmena v zákone. Od 1. januára 2026 štát za svojich poistencov (napr. rodičov na materskej/rodičovskej) už príspevky do II. piliera neposiela.

Dobrá správa: O nič neprichádzate. Budúci dôchodok z I. piliera sa vám za toto obdobie nebude krátiť, takže v konečnom dôsledku na tom budete rovnako.

Hodnota osobného dôchodkového účtu nezodpovedá sume pripísaných príspevkov. Ako je to možné?

Hodnota vášho účtu nie je len súčet vkladov. Je to investovanie. Peniaze v II. pilieri sa zhodnocujú (alebo v horších časoch na trhu znehodnocujú). Sociálna poisťovňa za toto kolísanie nemôže – je to v rukách trhu a stratégie vašej DSS.

Ak chcete zmeniť DSS alebo zrušiť II. pilier

Prestup do inej DSS je jednoduchý. Stačí podpísať zmluvu s novou spoločnosťou (ak ste v tej starej aspoň rok alebo pol roka od posledného prestupu).

Úplný odchod z II. piliera však nie je vždy možný. Vystúpiť môžu len „nováčikovia“ (prvopoistenci, ktorí do systému vstúpili po 1. máji 2023), a to do dvoch rokov od vstupu. Ak ste v II. pilieri dobrovoľne už dlhé roky, vystúpiť z neho momentálne nie je možné.

