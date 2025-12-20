Nevzdala sa svojich snov a prepísala dejiny: Vo vesmíre bola prvýkrát žena s invalidným vozíkom

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Išlo o 16. takýto let s posádkou spoločnosti Blue Origin.

Spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v piatok uskutočnila úspešný let suborbitálnej rakety New Shepard. Misia NS-37 so šiestimi vesmírnymi turistami na palube vrátane telesne postihnutej inžinierky Európskej vesmírnej agentúry (ESA) z Nemecka Michaely Benthausovej odštartovala zo základne neďaleko mesta Van Horn v Texase o 08.15 h miestneho času (15.15 h SEČ). Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Malá, plne automatizovaná raketa vzlietla vertikálne a za letu sa od nej oddelila kapsula s turistami. Počas viac ako desaťminútového letu kapsula nakrátko prekročila Kármánovu hranicu, považovanú za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom. Následne začala pomaly klesať k zemskému povrchu a pomocou padákov dosadla späť do texaskej púšte.

Išlo o 16. let s posádkou spoločnosti Blue Origin, ktorá už roky podniká v segmente vesmírnej turistiky, hoci ceny svojich letov nezverejňuje. Jej zákazníkmi boli desiatky ľudí vrátane popovej speváčky Katy Perry či herca Williama Shatnera, ktorý stvárnil legendárneho kapitána Kirka v sci-fi seriáli Star Trek.

Benthausová si v roku 2018 pri nehode na horskom bicykli poranila miechu a musí používať invalidný vozík. Je prvou osobou s paraplégiou, úplným obojstranným ochrnutím dolných končatín, ktorá sa dostala do vesmíru.

Nevzdáva sa svojich snov

Po pristátí 33-ročná Benthausová povedala, že let bol „najúžasnejším zážitkom“ v jej doterajšom živote. „Myslím si, že by ste sa nikdy nemali vzdať svojich snov. Aj keď je len malá pravdepodobnosť, že sa splnia,“ dodala. Okrem Benthausovej boli vo vesmírnej kapsule aj jej krajan a kolega z ESA Hans Königsmann a štyria americkí podnikatelia.

Prvý pokus o štart bol vo štvrtok zrušený necelú minútu pred plánovaným zapnutím motorov. Podľa spoločnosti Blue Origin sa vyskytol problém s predletovými kontrolami. Lety rakiet spoločnosti Blue Origin pre bohatých zákazníkov sú niekedy terčom kritiky predovšetkým za svoju obmedzenú vedeckú hodnotu, vplyv na životné prostredie a klímu a za svoj elitársky charakter.

