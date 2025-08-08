„Nevydierajte ma,“ odkazuje Huliak: Tvrdí, že čelí nátlaku po neúspechu manželky šéfa alternatívneho média

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak tvrdí, že sa stal terčom nátlaku zo strany alternatívneho, respektíve dezinformačného média. Dôvodom má byť údajné sklamanie z neúspechu manželky majiteľa tohto média vo výberovom konaní na ministerstve cestovného ruchu a športu.
V statuse a videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, minister nespresnil, o ktoré médium konkrétne ide. Jasne však naznačil, že očakáva mediálnu ofenzívu. „Očakávam, že sa v alternatívnych médiách spustí vlna hejtu voči mne, ministerstvu, Tiposu aj Slovakia Travel. Mám však pre nich jasný odkaz – ja sa zastrašiť ani vydierať nenechám,“ vyhlásil Huliak.
Malo dôjsť k vyhrážkam, zamestnanci podali trestné oznámenie
Podľa ministra sa mali zamestnanci rezortu, pod ktorý spadá aj inštitúcia Slovakia Travel, stať terčom vyhrážok zo strany neúspešnej uchádzačky. Ako tvrdí, práve tieto vyhrážky boli dôvodom, prečo sa rozhodli podať trestné oznámenie. Huliak zároveň uviedol, že ak bude nátlak pokračovať, je pripravený zverejniť ďalšie podrobnosti o celom prípade.
