Vodiči, zbystrite: Ceny palív idú dolu, no trh je nestabilný. Analytik priblížil ďalší vývoj, pripravte sa na zmenu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Vodiči, ušetríte, ale nie nadlho.

Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli v reakcii na správu Kremľa, že ruský prezident Vladimir Putin sa v najbližších dňoch stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. To zvýšilo očakávania diplomatického ukončenia vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

USA však zároveň pokračujú v prípravách na uvalenie sekundárnych sankcií na hlavných odberateľov ruských energetických produktov. Snažia sa tak vyvinúť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 6.24 h SELČ predával po 63,74 USD (54,74 eura).

Očakáva sa zlacnenie pohonných látok

To bolo o 14 centov alebo 0,22 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 10 centov alebo 0,15 % na 66,33 USD za barel.

Budúci týždeň by mali ceny pohonných látok mierne klesnúť z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny palív budú oscilovať na úrovni približne jeden až dva centy za liter benzínu či nafty. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa ceny ropy udržia nižšie viacero týždňov.

Dopyt slabne, trh reaguje na nové clá aj rozhodnutia OPEC

Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB. „Potvrdili sa dodatočné clá na niektoré krajiny a ak sa potvrdia ďalšie clá na Čínu a bude pokračovať zvyšovanie produkcie ropného kartelu OPEC, ceny ropy, a teda aj pohonných látok, by mohli klesať,“ spresnil.

Ilustračná foto: Pixabay

Trhy podľa neho citlivo reagovali na fakt, že od septembra sa začne rušiť časť dobrovoľných škrtov a OPEC zvýši ťažbu ropy o 548 000 barelov denne, čo zvyšuje očakávanú ponuku na trhu. Ide o signál, že producenti cítia dostatočný dopyt a chcú postupne obnoviť plnú kapacitu. To však v kombinácii s reálne reportovanými slabšími dopytovými dátami vyvolalo tlak na cenu.

Do hry vstupuje geopolitika, Čína nakupuje lacnejšie

Tlak na ceny zvýšili aj vyššie zásoby ropy v USA a neistota spojená s nejednoznačnými makroekonomickými dátami z USA a Číny. Prezident Donald Trump opäť hrozí zavedením stopercentných ciel, najmä voči Číne a krajinám, ktoré dovážajú ropu z Iránu a Ruska. Tá sa voči tomuto postupu ostro ohradila. Irán považuje za svojho strategického dodávateľa a tvrdí, že import tejto ropy je nevyhnutný pre zachovanie energetickej stability krajiny.

„V prípade vyostrenia situácie je Peking pripravený bojovať až do konca. Aktuálne pritom nakupuje až 90 % iránskej ropy, a to so zľavou viac než 10 % oproti iným trhovým cenám,“ priblížil.

„Okrem toho, sentiment ovplyvnili aj slabé prognózy dopytu. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) očakáva najpomalší rast globálneho dopytu po rope od čias pandémie. Slabý dopyt tlačí ceny ropy nadol, čo môže byť z krátkodobého hľadiska pozitívnym faktorom pre ceny pohonných látok,“ dodal analytik XTB.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Opozícia sa spojila: Pre tender na záchranky podáva návrh na odvolanie Šaška, ten má dnes…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac