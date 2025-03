Nevyberiete si peniaze a nezistíte ani zostatok svojho účtu: Veľká banka hlási výpadok služieb, toto všetko nebude fungovať

Klienti Slovenskej sporiteľne by sa mali pripraviť na rozsiahlu technickú odstávku, ktorá ovplyvní väčšinu bankových služieb. V sobotu 22. marca 2025 bude počas celého dňa obmedzená dostupnosť internetového bankovníctva, mobilnej aplikácie, bankomatov aj ďalších služieb.

Banka na svojom oficiálnom webe uvádza, že odstávka je nevyhnutná pre zlepšenie ich fungovania, pričom zákazníkov vopred upozorňuje, aby si dôležité platby vybavili v predstihu. V čase od 4:00 do 21:30 nebude možné vyberať hotovosť mobilom ani vkladať peniaze cez vkladomaty Slovenskej sporiteľne. Klienti by si preto mali zabezpečiť dostatočnú hotovosť vopred, aby sa vyhli prípadným komplikáciám.

Obmedzenia v internetovom bankovníctve a mobilnej aplikácii

Najvýraznejšie výpadky sa dotknú internetového bankovníctva George, mobilnej aplikácie, ako aj služieb Business24, Databanking a SMS služieb. Medzi 4:00 a 10:00 nebude možné sa do týchto služieb prihlásiť ani vykonávať žiadne transakcie. Po desiatej hodine sa ich fungovanie síce obnoví, no až do 23:00 budú klienti čeliť viacerým obmedzeniam.

Platby odoslané do iných bánk sa budú zobrazovať ako „spracovávané“, no po skončení odstávky budú automaticky vykonané. Nebude možné zobraziť aktuálne zostatky na účtoch, splatenie kreditnej karty bude viditeľné len na účte, z ktorého bola platba realizovaná, a zákazníci si nebudú môcť nastavovať trvalé príkazy, inkasá či meniť produkty cez eBanku.

Výpadok Sporopay a ďalších služieb

Platobná služba Sporopay nebude dostupná v čase od 4:00 do 10:00. V rovnakom období nebude možné podpisovanie transakcií cez mToken. Výpadok sa dotkne aj Partner Portalu, ktorý bude nedostupný od 4:00 do 21:30. Klienti tak nebudú môcť zriaďovať ani meniť produkty a služby cez oficiálnu webstránku banky ani cez eBanku v Georgeovi.

Notifikácie a elektronické výpisy s oneskorením

Od 4:00 do 10:00 nebudú fungovať push, SMS a e-mailové notifikácie o transakciách a platbách kreditnými a debetnými kartami. Banka tiež upozorňuje, že elektronické výpisy za 21. marec 2025 budú doručené s oneskorením.

Slovenská sporiteľňa ubezpečuje klientov, že odstávka je nevyhnutná na zlepšenie fungovania jej systémov a že po jej skončení budú služby spoľahlivejšie a efektívnejšie. Zákazníkov však vyzýva, aby si dôležité finančné operácie naplánovali ešte pred 22. marcom, aby sa vyhli možným nepríjemnostiam. Ak teda plánujete cez víkend väčšie platby, výbery hotovosti alebo iné dôležité bankové operácie, je najlepšie vybaviť ich vopred.