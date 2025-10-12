Desivá vražda vo väzení: Známy britský spevák, odsúdený za pedofíliu, zomrel po brutálnom útoku

Foto: Profimedia

TASR
Tomáš Čapák
Bývalého frontmana skupiny Lostprophets zavraždili vo väzení.

Britský rockový spevák Ian Watkins, ktorý bol pred svojím odsúdením za sexuálne zneužívanie detí frontmanom skupiny Lostprophets, zomrel v sobotu po tom, čo na neho zaútočili vo väzení, uviedli britské médiá. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Watkins (48) si odpykával 29-ročný väzenský trest po tom, čo ho v decembri 2013 odsúdili vo viacerých závažných prípadoch sexuálnych zločinov voči deťom vrátane pokusu o znásilnenie bábätka.

Zomrel v sobotu po tom, čo na neho zaútočil ďalší väzeň vo väznici Wakefield na severe Anglicka, uviedla tlačová agentúra PA.

K napadnutiu došlo v sobotňajších ranných hodinách a na miesto následne dorazila polícia i záchranné zložky. Watkinsa však krátko po tom vyhlásili za mŕtveho, uvádza sa vo vyhlásení polície vo West Yorkshire.

Iný väzeň zaútočil nožom

Stanica Sky News uviedla, že na neho iný väzeň zaútočil nožom. Podľa denníka Daily Mail zomrel na následky vykrvácania po tom, čo mu podrezali hrdlo. V prípade podozrenia z jeho vraždy vyšetrujú dvoch mužov vo veku 25 a 43 rokov.

Speváka, ktorého skupina predala milióny albumov na celom svete, už hospitalizovali aj v roku 2023 po podobnom útoku, keď sa stal rukojemníkom iných väzňov a väzenská stráž ho oslobodila až po niekoľkých hodinách. Vtedy utrpel bodné zranenia, ktoré však neboli život ohrozujúce.

Skupina Lostprophets, ktorá vznikla v roku 1997 a mala na konte sériu zlatých albumov v Spojených štátoch a platinových v Británii, sa rozpadla krátko po tom, čo boli proti Watkinsovi vznesené obvinenia, pripomína AFP.

