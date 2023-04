Nevídaná vec sa zrejme stane realitou: Majitelia iPhonov majú dôvod na radosť, novinku si užijú exkluzívne len Európania

Technologický gigant Apple si od začiatku svojej existencie zakladal hlavne na unikátnosti a exkluzivite. Pre používateľov to v niektorých prípadoch znamenalo menšie problémy a nekompatibilitu s inými zariadeniami či aplikáciami. To by sa malo už čoskoro stať minulosťou, minimálne teda na európskom trhu.

Aplikácie tretích strán

Ako sa uvádza v článku portálu 9to5mac, Apple s najväčšou pravdepodobnosťou ešte tento rok ustúpi európskej legaslitíve a podnikne doteraz nevídaný krok. Používatelia iPhonov si budú konečne môcť stiahnuť do svojho zariadenia aj aplikácie, ktoré sa nenachádzajú na AppStore. Tieto informácie priniesol Mark Gurman vo svojom nedávnom rozhovore. Monopolná stratégia Applu končí po tlaku európskych regulátorov.

Spoločnosť sa tomuto kroku doteraz bránila z obavy o bezpečnosť a súkromie používateľov. V princípe si teda používatelia nemohli stiahnuť žiadnu appku, ktorá by nebola schválená oficiálnym obchodom. Toto by sa malo definitívne zmeniť už v najbližších mesiacoch s príchodom iOS 17, predpokladá Gurman. Zaujímavosťou je, že vo výhode budú azda prvý raz európski používatelia.

Súvisí to s tým, že daná legislatíva platí len v Európe, a tak sa veľká zmena dotkne len tunajších používateľov. Aspoň tak to predpokladá známy leaker Gurman, ktorý sa zároveň vyjadril: „Bude existovať nejaký proces kontroly, aj keď budú tieto aplikácie nainštalované mimo AppStore,“ čím naznačil, že Apple bude pri tvorbe nového procesu apelovať s požiadavkami aj na iných vývojárov.