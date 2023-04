Easter egg, o ktorom nikto nevedel: Škriatok Dobby z Harryho Pottera účinkoval aj v inom filme

Tak o tomto easter eggu a cameu zároveň vedel len máloktorý fanúšik Harryho Pottera. Aj keď postavu Dobbyho nestvárnil žiadny živý herec, vo fantastickom svete filmov existujú iné pravidlá. Podľa tých bol Dobby vo filmoch o Harrym Potterovi riadne plateným hercom, ktorý dostal príležitosť aj v ďalšom filme, píše web The Digital Fix.

Keď padla posledná klapka posledného filmu v sérii Harry Potter, mnohým hereckým predstaviteľom to otvorilo dvere do Hollywoodu. Stačí sa len pozrieť na to, v čom všetkom sme mohli vidieť ústredné trio účinkovať.

Škriatok Dobby ako model pre Gucciho

Samozrejme, nielen živým hercom z filmov o Harrym Potterovi sa v kariérach zadarilo. Úspechy vo svete šoubiznisu zažili aj postavičky, ktoré boli vytvorené digitálne. Práve o tých si mnohí mysleli, že sa už nikde inde, ako v projektoch odohrávajúcich sa v čarodejníckom svete, neobjavia. Opak je ale pravdou, čoho pekným príkladom je domáci škriatok Dobby, ktorý Harrymu pomáhal v Tajomnej komnate a aj v prvej časti Darov smrti.

Ak ste si mysleli, že (pozor, nasledovať bude spoiler) smrťou sa jeho práca v šoubiznise skončila, ste na omyle. Práve Dobby totiž „dostal“ aj ďalšiu pracovnú príležitosť v širšom filmovom univerze. Všimlo si to ale len veľmi pozorné oko divákov, ktorí videli film Rýchla rota Chipa a Dala (Chip ´n´ Dale: Rescue Rangers).

Práve v tejto snímke, ktorá kombinuje animované a hrané prvky sa totiž postava Dobbyho mihne na jednom z reklamných pútačov. Ako uviedli aj tvorcovia filmu, Dobbyho kariéra sa po Harrym Potterovi neskončila, stal z neho model. A nie hocijaký, stal sa tvárou módnej značky Gucci.

Vo filme je aj Batman, E. T. mimozemšťan či postava zo South Parku

Nejde pritom o jediný easter egg v predmetnom filme. Okrem Dobbyho sa v ňom na moment ukázali aj postavy z ďalších známych filmov, píše web Collider. Spomenúť sa oplatí Batmana, E.T. mimozemšťana, postavu Randyho Marsha zo South Parku, Pumbu z Levieho kráľa, či B.O.B. z animáku Monštrá vs. Votrelci a veľa ďalších.