Neuveriteľná noc u Katky Koščovej. Najprv šuchot v knižnici, potom prekvapenie v posteli

Foto: Instagram (katarina.koscova)

Frederika Lyžičiar
Na túto nepríjemnosť veru len tak ľahko nezabudne.

Noc, ktorá mala byť konečne pokojná, sa pre Katku Koščovú zmenila na dramatickú a miestami až neuveriteľnú akciu.

Únava, choré dieťa, zvláštne nočné zvuky a napokon aj nečakaný návštevník vytvorili príbeh, ktorý by si človek nevymyslel ani zo žartu. Katka na svojom Instagrame v príspevku s typickým humorom opisuje, čo všetko sa u nich doma odohralo počas jednej poriadne divokej noci. Od prvého zašušťania pri radiátore až po ranné upratovanie ukazuje, ako sa obyčajná túžba konečne si oddýchnuť, môže zmeniť na scénu, ktorú by nečakala ani v najbláznivejšom sne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

A bolo po pokojnej noci

„By mi v živote nenapadlo, že raz budem písať takýto status,“ začala na úvod svojho príspevku. Katka priznáva, že do ďalšej noci vstupovala už poriadne vyčerpaná. „Po včerajšej prebdenej Aňou prekašľanej noci som tak dúfala, že túto sa vyspím.“ Keď dcéra konečne prestala kašľať, verila, že si aspoň na chvíľu oddýchne. „Aňa chripela, ale nekašľala, nuž som sa odvážila zavrieť oči a pokúsila sa spať.“

Hneď nato však nasledoval moment, ktorý spustil celú nočnú akciu: „Zrazu niečo prebehlo po radiátore a skočilo to do prepravky s orechmi, ktorú máme v spálni už rok.“ To, čo považovala za myš, ju priviedlo k ďalšiemu pátraniu. „Aha, myš!“ opisuje svoj prvotný odhad. No stopa bola podozrivá. „Zasvietila som si a začala pátranie. Našla som hovienka, ktoré boli na myš nezvyčajne veľké… Pôvodca zvuku i výkalov nikde…“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)


A keďže ich mačky tentoraz vôbec neboli nablízku, rozhodla sa situáciu odložiť do rána: „Muro chcel spať vonku, Uška spala v obývačke. Tak som si povedala, že takú myš aj tak len tak nechytím, že počkám do rána.“ Zvuky sa však ozývali ďalej a vytrvalo. „Občas sa to prešlo po radiátore, potom zasa cez orechy, furt som pritom vstávala, dosť to bolo hlučné na malú myšku, aj tie väčšie hovienka mi nedali pokoja.“ A potom prišla obava, ktorá sa napokon ukázala ako úplne oprávnená: „Si hovorím, len nech to nie je potkan.“

Keď sa obava zmení na skutočnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac