Netflix prichádza potichu s novinkou, ktorá mnohých ľudí nahnevá: Mení spôsob, ako pozeráme seriály

Streamovacie služby aj naďalej pokračujú v ťažení na divácku priazeň. Využívajú na to rôzne manévre – od cien mesačného predplatného, po rôzne výhody a technologické možnosti sledovania, až po, samozrejme, ponúkaný obsah. Dlhodobo bol favoritom a nepochybným kráľom streamovaného obsahu Netflix. Zdá sa ale, že jeho časy najväčšej slávy už dávno pominuli.

Samozrejme, drží sa stále na vrchole rebríčka popularity, v počte predplatiteľov už ale začína zaostávať za konkurenciou, ktorá je naozaj enormná. Stačí sa pozrieť na slovenský trh, kde sa veľkej popularite teší nielen Netflix, ale aj služby ako HBO Max, Disney+, Prime Video, prémiová streamovacia služba Apple TV+ a slovenské platformy Voyo či JOJ Play. O pár dní dorazí na náš trh navyše ďalší solídny hráč, ktorý nemálo zamieša kartami, a to služba SkyShowtime. Prežije teda Netflix konkurenčný boj?

Netflix nemá za sebou najlepšie obdobie

To je otázka, ktorú si kladie aj samotný gigant, pre ktorého rok 2022 nebol práve najlepším, píše web Collider. Prvý štvrťrok sa Netflix boril s masívnym úbytkom predplatiteľov, prepadom ziskov, vypnutím dostupnosti pre ruský trh, nasledovali testy zákazu zdieľania používateľských účtov, ktoré budú postupne zavedené zrejme na všetkých trhoch, kde gigant pôsobí.

Posledné týždne prichádzajú správy o rušení obľúbených seriálov a pozitívne nie sú ani recenzie niektorých pôvodných filmových či seriálových diel, do ktorých Netflix vkladal veľké nádeje (web Collider spomína najmä akčnú snímku The Gray Man, ktorá stála veľa a predplatitelia ju vo veľkom aj sledovali, no recenzie príliš pozitívne neboli).

„Binge-watching“ viac-menej vymyslel Netflix

Je teda na mieste, že sa Netflix snaží záujem o svoju pôvodnú tvorbu vytlačiť na maximum. Ako to ale spraviť, keď konkurencia je tak silná, že jej diela často vytesnávajú záujem o novinky z produkcie Netflixu na pomyselný okraj? Ďalším krokom by podľa mnohých mohla byť nepopulárna novinka, ktorej na chuť nemusí prísť drvivá väčšina predplatiteľov známej streamovacej služby.

Netflix je totiž známy tým, že svoje seriály a nové série zabehnutých projektov vydáva naraz. Aj vďaka tomu dostalo prostredie popkultúry pojem „binge-watching“. Táto stratégia je, samozrejme, celkom pochopiteľná. Divákom a fanúšikom seriálov umožňuje takmer okamžite reagovať na nové dejové zvraty v sledovanom seriáli na fórach či sociálnych sieťach. Buduje sa tým fanúšikovská základňa a vytvárajú možnosti, ako dostať seriál aj do povedomia ostatných, ktorí ho nepoznajú, respektíve ani nie sú predplatiteľmi služby. Veľkým problémom tejto stratégie je ale krátkodobosť účinku. O danom populárnom seriáli sa totiž hovorí len obmedzený čas.

Konkurencia na to ide inak

Aj z tohto dôvodu preto konkurenčné streamovacie platformy volia radšej týždennú periodicitu. To znamená, že nové epizódy do knižníc uvoľňujú postupne v konkrétne dni počas niekoľkých týždňov. Takto majú záujem o seriál zo strany divákov na internete zabezpečený počas doby najmenej 10 týždňov (najčastejší počet epizód v 1 sérii).

Toto sa ale nestretáva s pochopením v tej skupine predplatiteľov, ktorá sa rada vo voľnom čase venuje spomínanému „binge-watchingu“. Niektorí teda počkajú, kým je väčšina epizód už vydaná a pozrú si ich naraz a nemusia tak s napätím očakávať nový diel.

Začne Netflix seriály uvádzať inak?

S takouto stratégiou sa pohrával v minulosti pri svojich seriáloch aj Netflix, pokračuje v nej ale len pri zakúpených seriáloch, ktoré priamo z jeho produkcie nepochádzajú. Collider ale spomína, že sa k niečomu podobnému môže v najbližšom období uchýliť, pretože potrebuje zvýšiť záujem o svoju pôvodnú tvorbu, čím by si zvýšil aj počet predplatiteľov. Tak drasticky ako jeho konkurenti k tomu ale nepristúpi.

V hre je možnosť, že bude nové seriály a nové série deliť na polovice a tie uvádzať v určitom časovom rozostupe. Doposiaľ tak spravil pri nových sériách svojich najúspešnejších seriálov ako Stranger Things, Money Heist, Ozark, Lucifer, You či Chillig Adventures of Sabrina.

Hovorí sa, že najbližšie podobné rozdelenie série na dve časti čaká fantasy hit Zaklínač (The Witcher), ktorého tretia séria by sa na Netflixe mala objaviť tento rok v lete. No a podobne by to mohlo byť aj s ostatnými seriálmi, keďže aj vedenie si uvedomuje, že udržanie pozornosti fanúšikov je pre zisky viac než potrebné.

Zatiaľ však nie je isté, či by sa Netflix k stratégii rozdeľovania jednotlivých sérií priklonil úplne a bude ich uvádzať v niekoľkotýždňových rozostupoch. Zmysel to, samozrejme, dáva. A dokonca ide aj o menej drastické riešenie, než keby mali predplatitelia čakať na novú epizódu týždeň po dobu približne dva a pol mesiaca (pri 10-dielnych sériách, napríklad). Predplatitelia by tak dostali len prvých 5 epizód a zvyšných 5 o mesiac neskôr. To je fér, nie?