Netflix klepne špekulantom po prstoch: Prichádza s novinkou, ktorá mnohých nepoteší. Takto bude fungovať

Netflix sa netají tým, že má za sebou neľahké ekonomické časy. Ako po prvom štvrťroku obľúbená streamovacia platforma informovala investorov, stratila nemálo predplatiteľov, čím prišla o veľmi veľa peňazí. Niet preto divu, že sa snaží straty niekde vykryť a po predstavení lacnejšej formy predplatného s reklamami dôjde už čoskoro aj na ďalší neobľúbený krok. Netflix zakáže zdieľať používateľské účty.

O tejto zmene sa hovorí už dlhšie, nikto však neveril, že by k tomu Netflix mohol napokon aj pristúpiť a najmä, ako by to v realite fungovalo. Zdá sa ale, že najznámejšia spomedzi streamovacích služieb na svete už vie nielen ako, ale aj kedy zakáže možnosť zdieľať jeden účet medzi viacerých používateľov. Informuje o tom filmový web Screen Rant.

Koniec zdieľania jedného účtu

S Netflixom takto funguje aj mnoho Slovákov. Partie známych a priateľov sa zložia na jedno rodinné predplatné a to následne sledujú na rôznych miestach a na rôznych zariadeniach. V podmienkach používania je ale uvedené, že napríklad rodinné predplatné môžu využívať maximálne 4 používatelia žijúci pod jednou strechou.

Stávalo sa (a nie je to len problém Netflixu, ale aj ďalších streamovacích platforiem) ale, že skupiny priateľov ani nežili pod jednou strechou, no na opačných koncoch republiky a na jedno predplatné sa skladali. Netflix tak prichádzal o nemalé peniaze, ktoré by získal, ak by si každý jednotlivec v skupine zaplatil individuálny mesačný plán. Hoc aj lacnejšiu novinku s reklamami.

V roku 2023 sa ale Netflix po mesiacoch testovania funkcie rozhodne naplno klepnúť špekulantom s predplatným po prstoch a zdieľanie jedného účtu zakáže.

Ako to bude fungovať?

Novú funkciu, ktorá sa tentokrát zrejme nestretne s pochopením väčšiny predplatiteľov, Netflix niekoľko mesiacov testoval na latinsko-americkom trhu. V roku 2023 ju plánuje rozšíriť aj na domácu pôdu, teda do USA. No a keďže Netflix funguje prakticky po celom svete, je dosť možné, že v dohľadnej dobe sa funkcie dočkáme aj u nás v strednej Európe.

Funkcia má fungovať pomerne jednoducho. Ak sa niekto prihlási do účtu s rodinným predplatným, bude musieť zadať verifikačný kód, ktorý sa zobrazí hlavnému správcovi účtu. Ten, kto by sa chcel prihlásiť, má na zadanie verifikačného kódu 15 minút, potom exspiruje.

Toto by sa malo navyše diať pri každom prihlásení. Ak by sa používatelia chceli vyhnúť tomuto procesu, môže hlavný správca účtu pridať dvoch ďalších svojich „zástupcov“, aby to bolo všetko jednoduchšie.

Namiesto zvýšeného počtu predplatiteľov príde opak

Je jasné, čo týmto celým Netflix sleduje – myslí si, že komplikované zdieľanie hesiel prinúti jednotlivcov, aby si platili svoje vlastné predplatné. Odborníci však giganta už teraz varujú, že sa môže stať presný opak a počet predplatiteľov sa ešte viac prepadne.

Dôkazom je aj nové lacnejšie predplatné s reklamami, od ktorého si Netflix veľa sľuboval. Funguje zatiaľ len na niektorých trhoch a patrí medzi najmenej obľúbené a niet sa čomu čudovať. Streamovacie služby totiž vznikli najmä s tým účelom, že všetkým ponúknu obsah, za ktorý sa bude platiť, no bude bez reklám.

Ako sme uvádzali vyššie, zatiaľ nie je jasné, kedy a či obmedzenia so zdieľaním účtov a hesiel prídu aj na slovensko-český trh. O ďalších nových informáciách vás budeme informovať.