S detskými herečkami sa kúpal vo vírivke, mal fetiš na ich nohy. Dan Schneider tvoril detské hviezdy, no aj ich zničil

Dan Schneider takpovediac stvoril nejednu celebritu. Dokonca si získal prezývku zlatý chlapec. Všetci videli, že jeho správanie voči deťom, s ktorými pracoval, nie je celkom v poriadku, no mnoho ľudí sa dlho bálo prehovoriť. Až donedávna.

Objavil detské talenty

Ako píše web USA Today, Dan Schneider je televízny producent, scenárista a herec známy najmä vďaka svojej práci v detskej televízii, preslávil ho najmä Nickelodeon. Založil produkčnú spoločnosť Schneider’s Bakery a stojí za projektmi, ktoré si získali milióny fanúšikov po celom svete, medzi nimi napríklad The Amanda Show, Drake & Josh, Zoe 101, iCarly a ďalšie. Čiastočne sa zaslúžil o objavenie mladých hereckých talentov, ako napríklad Ariana Grande, Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears či Victoria Justice, ktorí boli obsadení do hlavných úloh jeho počinov.

Na začiatku svojej kariéry sa chvíľu venoval aj herectvu, získal niekoľko malých úloh. Ako scenárista a producent pre Nickelodeon začal pracovať v 90. rokoch a v spoločnosti ostal až do roku 2018, kedy sa ich cesty napokon rozišli. Podľa webu Looper skončil po tom, ako sa na jeho adresu začali sypať obvinenia, že sa k detským hercom, s ktorými pracoval, správal nevhodne. Mal byť agresívny a verbálne ich napádať. Roky sa vedelo o tom, že je náladový a výbušný a na jeho adresu bolo dokonca podaných niekoľko sťažností.

Nickelodeon aj Schneider sa v tom čase podľa portálu Deadline vyjadrili, že mnohé z producentových projektov sa už aj tak prirodzene blížili ku koncu, a tak sa po vzájomnej dohode rozhodli spoluprácu nepredĺžiť. Okrem toho, že sa mal k mladistvým správať verbálne agresívne, sa mnohým nepozdával aj jeho fetiš na chodidlá. Na sociálnu sieť údajne uverejnil fotky prstov na nohách mladých herečiek. Téma chodidiel (neraz so sexuálnym podtónom) sa objavovala aj v jeho seriáloch. Schneider tvrdil, že sú to všetko len nevinné malé žarty, s odstupom času to tak ale naozaj nepôsobí.

Mala predstierať, že ju niekto znásilňuje

Podľa USA Today mal svoje kolegyne neraz žiadať o to, aby mu masírovali krk. Okrem toho ženy, s ktorými pracoval, diskriminoval. Scenáristky seriálu The Amanda Show Jenny Kilgen a Christy Stratton obvinili Schneidera, že ich nútil deliť sa o plat ako jediné dve ženy v scenáristickej miestnosti a často mal na ich adresu nevhodné poznámky a požiadavky.

Jednu zo zamestnankýň prinútil, aby sa pred kolegami prehla cez stôl a predstierala, že ju niekto znásilňuje. Dobre sa na tom zabával, napriek tomu, že to bolo všetkým ostatným nepríjemné. Ženy sa báli, že ak mu budú protirečiť, prídu o prácu a Dan im zničí kariéru. Nakoniec ale o ňu prišli aj tak a podali žalobu.

Dvaja herci zas obvinili producenta z toho, že sa k nim správal rasisticky a obsadzoval ich do úloh na základe istého stereotypu. Mnohým sa tiež nepozdáva, že Schneider mal sklon vkladať do svojich detských relácií príliš dospelý humor. Neraz sa v seriáloch objavovali sugestívne narážky na sex, pohlavné orgány, či drogy. Údajne presadzoval krátke sukne, bikiny a kostýmy, ktoré vzhľadom na vek hercov neboli príliš vhodné a odhaľovali toho priveľa. Natáčanie bolo následkom toho neraz pre deti nepríjemné.

S deťmi mal mať nevhodný vzťah

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať zadarmo Prihlásiť sa Ponuka predplatného