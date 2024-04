Pravidlo 45-25-10-10-10 ti ušetrí peniaze: Takto ľahko si rozdelíš svoj príjem a výdavky a staneš sa finančne nezávislým

Či chceme alebo nie, peniaze v našich životoch zohrávajú dôležitú úlohu. Preto je škoda, že nás akosi nikto s nimi nenaučil narábať. V škole sa väčšinou tejto téme čas nevenuje a v mnohých prípadoch na to reč nepríde ani doma. Stať sa finančne nezávislým je veľmi pekná predstava, na ktorej môže pracovať každý jeden z nás. Stačí len vedieť, ako na to. Niekoľko jednoduchých a praktických tipov ti dá bezplatná publikácia s názvom Koľko kam?

Koľko by si si mal šetriť na dôchodok alebo akú vysokú hypotéku môžeš dostať? Toto sú len niektoré z množstva otázok, ktoré možno vŕtajú v hlave aj tebe. Napriek tomu, že môžu znieť strašidelne, stačí sa o nich dozvedieť niečo viac a už takým strašiakom byť nemusia.

Jedna vec je zarábať peniaze. Tak schválne — skús si spočítať, koľko hodín do mesiaca stráviš prácou. Alebo stráviš potom, keď skončíš školu a staneš sa pracujúcim človekom… Preto by tvoje úsilie nemalo vyjsť nazmar. Takže nie je dôležité len zarábať, ale treba aj vedieť, ako sa o peniaze starať.

Ako si správne rozdeliť rozpočet?

Vďaka tomu, že si urobíš poriadok vo financiách, či už v osobných, alebo ak žiješ v spoločnej domácnosti s partnerom či partnerkou aj v rodinných, budeš vedieť, ako na tom naozaj si a zároveň sa naučíš plánovať si výdavky. Nezabúdaj, základom je nedostať sa do mínusu a vytvárať si rezervu. Skús sa riadiť týmito pravidlami a takto rozdeľ svoj rodinný rozpočet:

Najdôležitejším pravidlom je takzvané zlaté pravidlo. To hovorí, že 10 % zarobených peňazí by si mal zo svojho bežného účtu hneď potom, ako ti naň cinknú, presunúť na sporiaci účet.

Na bývanie by si mal dať približne 25 % príjmu, teda nie viac, než zarobíš za jeden odpracovaný týždeň v mesiaci. Týka sa to či už nájmu, alebo aj splátky hypotéky. Daj si pozor, aby si nikdy nedal na bývanie viac než 33 % z príjmu.

Ideálne je odkladať si 10 % z príjmu na dôchodok, ďalších 10 % by si mal šetriť na budúcnosť svojich detí.

Najväčšia časť tvojich peňazí, približne 45 % z príjmu, zostáva na bežnú spotrebu.

Takto vyzerá ideálne delenie rozpočtu v praxi:

A ak si klientom Tatra banky, svoju bežnú spotrebu si vieš jednoducho kontrolovať v aplikácii Tatra banka alebo Internet bankinguTB, kde nájdeš nástroj Spending planTB, ktorý ti ukáže očakávané výdavky za dané obdobie, a taktiež budeš mať prehľad o tom, koľko ti po ich odpočítaní zostane. Nájdeš tu aj takzvaný Spending reportTB, ktorý zanalyzuje tvoje minulé výdavky a budeš presne vedieť, na čo najviac míňaš. Takže ak si chceš viac šetriť, jednoducho uvidíš, kde máš na to priestor.

Nezabúdaj si však prispôsobiť financie svojej životnej fáze

Samozrejme, naše priority v živote sa menia a iné je pre nás dôležité, keď máme 25 rokov, ako keď máme 35 alebo 45. A aj na to, v akej životnej fáze sa nachádzaš, by si mal brať pri plánovaní svojich financií ohľad.

Ak máš napríklad spomínaných 25 rokov, práve si skončil školu, snažíš sa budovať si kariéru, tak pravdepodobne na vzdelanie svojich detí, ktorých príchod na svet je v nedohľadne, nemyslíš. A to je úplne v poriadku. Takže si skús toto delenie rozpočtu prispôsobiť aj podľa toho.

Svoj rozpočet si uprav napríklad takto:

To isté platí aj v prípade, ak hovoríme o ľuďoch, ktorí už svoje deti vychovali, alebo sa ich táto téma vôbec netýka. Vtedy je ideálne týchto 10 % presunúť na sporenie na dôchodok. A keď pôjde všetko, ako má a dovŕšiš dôchodkový vek, budeš si môcť spokojne nažívať a dopriať si aj radosti, na ktoré by ti inak peniaze pravdepodobne ani nezostali.

Môžeme sa dostať aj do situácie, kedy to nebude ideálne…

No netreba zabúdať ani na životné situácie, v ktorých sa nachádzajú mnohí, a keďže život je nepredvídateľný, nikdy nevieme, či sa raz nebudú týkať aj nás. Niektorí ľudia totiž nezarábajú dosť na to, aby si mohli rozpočet týmto spôsobom rozdeliť. Čo v takomto prípade?

Ako prvé sa odporúča vyškrtnúť sporenie na vzdelanie detí a sporenie na dôchodok. Nezabúdaj ale na zlaté pravidlo a snaž sa, aby si na týchto 10 % nemusel siahnuť. Zopakujeme ho ešte raz — prvých 10 % zo svojho zárobku zaplať vždy sebe!

Žiaľ, v našich životoch sa môžu vyskytnúť aj takéto krízové situácie, snaž sa ale robiť všetko pre to, aby netrvali večne. Počas nich ti môže pomôcť poistenie, či už materiálneho majetku alebo života a zdravia, takže ak si na to doteraz nemyslel, ďalšia dobrá rada od nás — skús to napraviť.

O peniaze sa treba vedieť starať

Ako sme už spomínali, peniaze netreba len zarábať, ale aj vedieť, ako sa o tie, ktoré si si našetril, správne starať. Ideálne je deliť ich na päť kôpok.

Prvou kôpkou je krátkodobá finančná rezerva, druhou sú peniaze na dôchodok, ďalej peniaze na vzdelanie detí, skvalitnenie života a v neposlednom rade peniaze na životné sny. Pretože áno, od mladosti treba myslieť na budúcnosť a dôchodok, avšak ako by vyzeral náš život, keby sme zabudli na prítomnosť a pripravili sa napríklad aj o materiálne radosti, ktorá ťa lákajú?

Peniaze v týchto piatich kôpkach si zaslúžia odlišnú starostlivosť, preto by si mal s nimi pracovať podľa toho, či sú určené na krátkodobé alebo dlhodobé ciele. Tie, ktoré plánuješ využiť v najbližšom období, by si sa mal snažiť držať v bezpečí, pretože ak sa rozhodneš investovať, musíš rátať s tým, aby sa ti to vyplatilo, nuž musia byť investované určitý čas. A práve toto je spôsob, ako peniaze na svoje dlhodobé ciele ochrániš pred infláciou.

Takto môžeš prísť o množstvo peňazí a možno o tom ani nevieš

Ruku na srdce, veľa peňazí sa nám len tak rozkotúľa z peňaženiek v dôsledku zlozvykov. Jedným z nich môže byť napríklad nákup maličkostí v supermarkete, ktoré vlastne vôbec nepotrebuješ. Možno si povieš, že maškrty, ktoré vložíš do svojho nákupného košíka stoja len pár centov, no za celý mesiac môžu urobiť väčšiu sumu.

Takže najbližšie, keď sa vydáš do obchodu, priprav si nákupný zoznam a nenechaj sa zlákať tým, čo vidíš v regáloch. Uvidíš, že sa ti tvoja peňaženka poďakuje.

Tieto, aj veľa ďalších dobrých rád nájdete v publikácii Koľko kam? z dielne Mareka Prokopca a Tatra banky, ktorú si môžeš prečítať bezplatne priamo tu.