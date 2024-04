Česká komédia ovládla Netflix a stala sa medzi Slovákmi hitom: No nie je dobrá, má hodnotenie 37 %

Na vrchol Netflixu medzi slovenskými divákmi sa dostala česká romantická komédia, ktorá sa ale neteší najlepším hodnoteniam. Pravdou je, že podľa mnohých divákov je vlastne podpriemerná.

Na prvom mieste sledovanosti na tejto streamovacej službe svieti snímka s názvom Ženy a život, ktorá pochádza ešte z roku 2022 a z dielne režiséra Petra Zahrádku a scenáristky Zity Marinovej. Rozoberá v podstate to, čo sľubuje už vo svojom názve.

Príjemný a oddychový námet

Hlavnou hrdinkou je tridsiatnička Eliška, ktorá sa so svojou totálne odlišnou sestrou pustí do budovania biznisu. Samozrejme, popritom rieši aj svoju cestu za láskou, ktorá vôbec nie je jednoduchá, keďže je do nej zapletených viac ľudí…

Elišku stvárňuje obľúbená herečka Eva Salvatore Burešová, ktorá je podľa reakcií divákov lákadlom k tomu, aby sa na film vrhli. No iba to niekedy nestačí. A toto je presne ten prípad.

Diváci nešetria kritikou

Na ČSFD snímke svieti slabé hodnotenie 37 % a na portáli IMDb obstála na 5,4/10. A vo svojich recenziách si ľudia nedávali servítku pred ústa.

„V podstate je to úplne príšerný a zbytočný film, ktorý ale zachraňujú skvelí herci a veľa celkom podarených vtipov,“ zhodnotil jeden z divákov.

„Pár akože hercov sa snaží napodobniť americké romantické komédie o dievčati, ktoré si chce splniť sen a nájsť vysnívaného chlapa. Bohužiaľ, nefungovalo to,“ napísala sklamaná diváčka.

Najsledovanejší na Slovensku aj v Čechách

Nech je to ako chce, obľúbenosti medzi ľuďmi sa teší, keďže film patrí aktuálne medzi najsledovanejšie na Slovensku a aj na domácej českej pôde.

A ako to už býva, každému z nás sa páči niečo iné, takže ak vás snímka zaujala, dajte jej šancu. Možno vám spríjemní napríklad voľné víkendové popoludnie.