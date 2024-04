Pozrite sa, kedy odohrajú naši hokejisti svoje zápasy na MS: Prvýkrát ich neodvysiela RTVS, sledovať ich bude možné zadarmo

Hokejové majstrovstvá sveta sú na Slovensku veľmi populárne a každoročne ide o jeden z najsledovanejších televíznych programov. Dlhé roky sa tento športový sviatok objavoval na staniciach RTVS, no ako sme vás už informovali, po novom je všetko inak. Slováci pritom svoj prvý zápas odohrajú už o dva týždne, píše Mediaboom.

Zápasy sa budú vysielať na JOJke

Televízne práva na turnaj si tento roku uchmatla TV JOJ a šampionát sa tak presúva na jej stanice. Pre divákov to možno bude nezvyk, no zápasy MS sa budú vysielať na JOJke, JOJ Plus a JOJ Šport a na službe JOJ Play, kde diváci nájdu všetky zápasy z českého šampionátu.

Slováci odohrajú svoj prvý zápas už v piatok 10. mája o 16:20. Proti našim chlapcom sa predstaví výber Nemecka. Následne sa proti nám postaví Kazachstan (12. mája o 12:20), USA (13. mája o 16:20), Poľsko (15. mája o 20:20), Francúzsko (18. mája o 20:20), Lotyšsko (19. mája o 20:20) a výber Švédska (21. mája o 20:20).

Všetky zápasy Slovenskej reprezentácie sa odvysielajú na hlavnej stanici, čiže na JOJke. Majstrovstvá sveta následne vyvrcholia v nedeľu 26. mája, kedy sa odohrá zápas o tretie miesto a neskôr aj samotné finále.